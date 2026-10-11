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Главная Одесса России выставили счет за уничтоженный Fozzy в Одессе: сумма компенсации

России выставили счет за уничтоженный Fozzy в Одессе: сумма компенсации

Ua ru
11 октября 2026 17:18
За уничтоженный Fozzy в Одессе суд взыскал с РФ почти 292 млн грн
Гипермаркет в Одессе, разрушенный российской ракетой. Фото: Новини.LIVE

Хозяйственный суд Одесской области обязал Россию возместить почти 292 миллиона гривен за уничтоженный гипермаркет Fozzy. Здание сгорело во время массированного удара по Одессе в августе 2023 года. Владелец торгового комплекса доказал в суде размер ущерба, нанесенного оккупантами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Хозяйственного суда Одесской области от 7 октября 2026 года по делу № 910/7825/26.

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Компенсация за уничтоженный Fozzy

Согласно материалам суда, компания "Экспансия Ритейл", которой принадлежал торговый комплекс Fozzy по адресу улица Средняя, 83-А, требовала от Российской Федерации компенсацию за полностью уничтоженную недвижимость. Иск был подан против РФ в лице её Министерства юстиции. Владелец оценил убытки в 291 593 691 гривну, или более 8 миллионов долларов. В подтверждение этой суммы компания предоставила независимую оценку, технический отчет о состоянии зданий, документы о пожаре и сведения из государственного реестра поврежденного имущества.

Эксперты установили, что торговый комплекс площадью более 11 тысяч квадратных метров непригоден для эксплуатации и подлежит демонтажу. Стоимость его полного восстановления отдельно оценили примерно в 292,2 миллиона гривен. Суд изучил представленные документы и удовлетворил иск в полном объеме. С России постановили взыскать почти 292 миллиона гривен в пользу владельца гипермаркета. Дополнительно РФ должна уплатить в государственный бюджет Украины 931 840 гривен судебного сбора.

Как уничтожили гипермаркет

Новини.LIVE писали, что в ночь на 14 августа 2023 года россияне нанесли массированный удар по Одессе. Во время атаки применялись крылатые ракеты "Калибр" и беспилотники. Ракеты попали в здания Fozzy, после чего около 02:20 вспыхнул масштабный пожар.

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Огонь охватил примерно 10 тысяч квадратных метров. Торговый комплекс фактически сгорел, а его эксплуатацию прекратили в тот же день. По результатам обследования зданиям присвоили наивысшую категорию повреждений — от 81 до 100 процентов. Обстоятельства обстрела занесли в уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В ту ночь россияне выпустили по Одесской области 15 ударных дронов Shahed и восемь ракет "Калибр". В городе вспыхнули пожары, пострадали жилые дома, общежитие, автомобили и другие гражданские объекты. Трое человек получили ранения, двое были госпитализированы.

Также Новини.LIVE сообщали, что 10 октября россияне нанесли удар по технологическому комплексу одесского интернет-провайдера TENET. В результате атаки было серьезно повреждено оборудование для энергоснабжения и охлаждения серверов. Компания предупредила о возможных перебоях с интернетом. На следующий день оператор сообщил, что сеть в целом работает стабильно, однако в отдельных районах возможны временные отключения из-за аварийно-восстановительных работ.

убытки Одесская область компенсация Новости Одессы судебные решения обстрел Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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