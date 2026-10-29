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Главная Одесса Старт отопительного сезона: когда у одесситов потеплеют батареи

Старт отопительного сезона: когда у одесситов потеплеют батареи

Ua ru
29 октября 2026 11:24
Когда в Одессе включат отопление: стали известны даты начала подачи тепла Новини.LIVE
Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Уже в начале ноября в Одессе могут начать подавать тепло в дома. Городские службы почти завершили подготовку к отопительному сезону, однако для части жилых домов ещё необходимо оформить акты готовности. В то же время коммунальщики должны быть готовы запустить отопление раньше, если этого потребует погода.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Александр Филатов, передает Новини.LIVE.

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Когда начнет поступать тепло

О возможном начале отопительного сезона 29 октября сообщили в Одесском городском совете. Первый заместитель мэра Александр Филатов отметил, что, согласно актуальным прогнозам, запуск отопления ожидается примерно с 9 ноября. В то же время эта дата может измениться в зависимости от температуры воздуха.

"Мы ориентируемся на предварительные прогнозы, имеющиеся на сегодняшний день: примерно с 9 ноября, возможно, начнётся отопительный сезон, если не будет корректировок температурных режимов", — сказал Филатов.

По его словам, котельные и значительная часть тепловых сетей уже подготовлены к работе. Сейчас городские службы сосредоточились на проверке готовности жилых домов, которыми управляют не коммунальные структуры горсовета.

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Что ещё нужно сделать

Руководители районных администраций получили поручение завершить работу с домами, для которых еще не оформлены акты готовности. На это отвели неделю. По словам Филатова, важно не только получить гарантии от ответственных лиц, но и оформить соответствующие документы.

Кроме того, в Одессе планируют запустить круглосуточные районные горячие линии, куда жители смогут обращаться по вопросам теплоснабжения. Руководители районов также должны встретиться с председателями ОСМД и жилищно-строительных кооперативов, чтобы согласовать действия на случай аварийных отключений электроэнергии или прекращения подачи тепла.

Отдельно городской совет сообщил о поддержке заключения договора с НАК "Нафтогаз Украины" о распределении номинаций природного газа для нужд Одессы.

Тариф на отопление

Отметим, что в ноябре 2026 года для жителей Одессы планируется сохранить тариф на отопление на уровне предыдущего сезона. Согласно проекту КП "Теплоснабжение города Одессы", население будет платить 1 813,94 грн за 1 Гкал с НДС. В домах со счетчиками сумма будет зависеть от фактического потребления тепла, а без них плату будут рассчитывать исходя из площади жилья в соответствии с действующими правилами.

В то же время для других потребителей предусмотрены более высокие тарифы. Бюджетные учреждения будут платить 5 354,12 грн за 1 Гкал, религиозные организации — 5 797,86 грн, а бизнес и другие потребители — 6 458,10 грн. Помимо стоимости тепла, одесситы ежемесячно платят абонентскую плату — 21,17 грн или 24,94 грн в зависимости от обслуживания счетчиков. Окончательные тарифы на сезон 2026–2027 годов должны быть утверждены отдельным решением.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.

Одесса отопительный сезон теплосеть теплоснабжение Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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