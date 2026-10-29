Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Уже в начале ноября в Одессе могут начать подавать тепло в дома. Городские службы почти завершили подготовку к отопительному сезону, однако для части жилых домов ещё необходимо оформить акты готовности. В то же время коммунальщики должны быть готовы запустить отопление раньше, если этого потребует погода.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Александр Филатов, передает Новини.LIVE.

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Когда начнет поступать тепло

О возможном начале отопительного сезона 29 октября сообщили в Одесском городском совете. Первый заместитель мэра Александр Филатов отметил, что, согласно актуальным прогнозам, запуск отопления ожидается примерно с 9 ноября. В то же время эта дата может измениться в зависимости от температуры воздуха.

"Мы ориентируемся на предварительные прогнозы, имеющиеся на сегодняшний день: примерно с 9 ноября, возможно, начнётся отопительный сезон, если не будет корректировок температурных режимов", — сказал Филатов.

По его словам, котельные и значительная часть тепловых сетей уже подготовлены к работе. Сейчас городские службы сосредоточились на проверке готовности жилых домов, которыми управляют не коммунальные структуры горсовета.

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Что ещё нужно сделать

Руководители районных администраций получили поручение завершить работу с домами, для которых еще не оформлены акты готовности. На это отвели неделю. По словам Филатова, важно не только получить гарантии от ответственных лиц, но и оформить соответствующие документы.

Кроме того, в Одессе планируют запустить круглосуточные районные горячие линии, куда жители смогут обращаться по вопросам теплоснабжения. Руководители районов также должны встретиться с председателями ОСМД и жилищно-строительных кооперативов, чтобы согласовать действия на случай аварийных отключений электроэнергии или прекращения подачи тепла.

Отдельно городской совет сообщил о поддержке заключения договора с НАК "Нафтогаз Украины" о распределении номинаций природного газа для нужд Одессы.

Тариф на отопление

Отметим, что в ноябре 2026 года для жителей Одессы планируется сохранить тариф на отопление на уровне предыдущего сезона. Согласно проекту КП "Теплоснабжение города Одессы", население будет платить 1 813,94 грн за 1 Гкал с НДС. В домах со счетчиками сумма будет зависеть от фактического потребления тепла, а без них плату будут рассчитывать исходя из площади жилья в соответствии с действующими правилами.

В то же время для других потребителей предусмотрены более высокие тарифы. Бюджетные учреждения будут платить 5 354,12 грн за 1 Гкал, религиозные организации — 5 797,86 грн, а бизнес и другие потребители — 6 458,10 грн. Помимо стоимости тепла, одесситы ежемесячно платят абонентскую плату — 21,17 грн или 24,94 грн в зависимости от обслуживания счетчиков. Окончательные тарифы на сезон 2026–2027 годов должны быть утверждены отдельным решением.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.