Когенераційна установка. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі триває підготовка системи опалення до зими, однак залишаються питання щодо її надійності. Когенераційні установки мають забезпечити роботу котелень під час відключень світла, проте виникають труднощі з їх підключенням. Додаткову загрозу становлять сильні морози та можливі російські удари по великих об'єктах теплопостачання.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман.

Реклама

Проблеми з обладнанням

В Одесі продовжують встановлювати когенераційні установки, які одночасно виробляють тепло та електроенергію. Вони мають допомогти котельням працювати навіть під час масштабних відключень світла. Проте частина обладнання досі не запущена, а з його підключенням можуть виникнути труднощі. Колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман вважає, що місто не виконало всіх необхідних підготовчих робіт. Зокрема, йдеться про технічні умови для підключення установок. За його словами, без цього навіть сучасне обладнання не зможе повноцінно працювати.

"Це дійсно гарне рішення, але є передумови, які необхідно було виконати з самого початку. Вони не були виконані, не були належним чином оформлені технічні умови, і тому є питання підключення. І за рахунок чого їх мають вирішувати, я не розумію і не бачу", — зазначив Дмитро Жеман.

Він також звернув увагу на брак конкретної інформації від міської влади. На його думку, заяв про готовність недостатньо, якщо немає зрозумілих даних про те, скільки установок уже працюють та які проблеми залишаються невирішеними.

Читайте також:

Ризики під час морозів

Найбільші побоювання колишнього віцемера пов'язані з роботою системи теплопостачання за низьких температур. Адже важливо не лише встановити нове обладнання, а й забезпечити стабільну роботу котелень та пов'язаних із ними мереж. Жеман сумнівається, що Одеса достатньо підготовлена до складних зимових умов. Особливо серйозні проблеми, на його думку, можуть виникнути, коли температура повітря опуститься до мінус п'яти градусів і нижче.

"Нам кажуть, що все добре, але ніяких цифр, ніяких даних, ніякої конкретики міська рада нам зараз не дає. Наскільки мені відомо, на папері так, але ми розуміємо, що зима буде не на папері", — наголосив колишній віцемер.

Він додав, що не бачить достатньо активної підготовки міста до опалювального сезону. Саме тому побоюється, що сильні морози можуть виявити проблеми, які поки залишаються непомітними.

Альтернатива великим котельням

Ще одним важливим питанням залишається захист теплопостачання від наслідків російських атак. Більші котельні забезпечують теплом значну кількість споживачів, тому пошкодження таких об'єктів може залишити без опалення багато будинків. На думку Дмитра Жемана, Одесі варто активніше переходити на модульні котельні. Такі установки можуть забезпечувати теплом окремі будівлі або райони. Це дозволило б зменшити залежність міста від великих об'єктів теплопостачання.

"Модульні котельні, особливо під час війни, — це рішення. Чому їх не будують — питання риторичне. Зараз великі котельні — це дуже вразливі точки міста. Тому дійсно ми мали би вже давно переходити якомога більше на резервні модульні котельні та на резервне живлення. Цього зараз не відбувається", — заявив Жеман.

Колишній віцемер переконаний, що місту потрібні не лише нові установки, а й резервні джерела живлення та продумана система теплопостачання. Без цього навіть встановлене обладнання не гарантуватиме стабільного опалення під час морозів та тривалих відключень електроенергії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року одесити платитимуть за опалення за тарифом, який діяв і в попередньому опалювальному сезоні. Для населення вартість тепла планують залишити без змін, попри зростання витрат на його виробництво та постачання. Водночас для бізнесу, бюджетних установ і релігійних організацій передбачили вищі тарифи на сезон 2026–2027 років.

Також Новини.LIVE писали, що підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.