Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська область повністю готова до нового опалювального сезону. Проте тепло в оселях з’явиться не одночасно — його подаватимуть залежно від погоди та температури повітря. Лікарні, школи й важливі комунальні підприємства забезпечили резервним живленням. Також в області підготували додаткові джерела виробництва енергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Коли увімкнуть опалення

Одещина завершила основну підготовку до осінньо-зимового періоду. Протягом останніх місяців громади разом із комунальними та іншими профільними службами перевіряли готовність важливих об'єктів до холодів. Наразі область готова розпочати опалювальний сезон. Водночас точної дати подачі тепла поки немає. Опалення вмикатимуть залежно від погодних умов і температури повітря. Тому початок сезону може відрізнятися в різних громадах області.

Підготовка до відключень

Окрему увагу приділили роботі важливих об'єктів під час можливих перебоїв з електропостачанням. Лікарні, школи, підприємства тепло- та водопостачання забезпечили генераторами. Для них також підготували запаси палива, щоб обладнання могло працювати у разі відключень світла.

Крім того, на Одещині до роботи готова 21 установка розподіленої теплової генерації. Їхня загальна потужність становить 36 МВт. Таке обладнання допоможе підтримувати енергопостачання та зменшити залежність важливих об'єктів від централізованої мережі.

Читайте також:

Паралельно в області продовжують встановлювати блочно-модульні котельні. Вони можуть забезпечувати теплом окремі будівлі або групи об'єктів. Також посилюють захист критичної інфраструктури.

"Попри те, що безпекова ситуація залишається непередбачуваною, робимо все можливе, щоб у будь-яких умовах критично важливі об'єкти працювали стабільно", — написав Кіпер.

Тариф на опалення

У листопаді 2026 року для жителів Одеси планують зберегти тариф на опалення на рівні попереднього сезону. Згідно з проєктом КП "Теплопостачання міста Одеси", населення платитиме 1 813,94 грн за 1 Гкал із ПДВ. У будинках із лічильниками сума залежатиме від фактичного споживання тепла, а без них плату розраховуватимуть за площею житла відповідно до чинних правил.

Водночас для інших споживачів передбачили вищі тарифи. Бюджетні установи платитимуть 5 354,12 грн за 1 Гкал, релігійні організації — 5 797,86 грн, а бізнес та інші споживачі — 6 458,10 грн. Окрім вартості тепла, одесити щомісяця сплачують абонентську плату — 21,17 грн або 24,94 грн залежно від обслуговування лічильників. Остаточні тарифи на сезон 2026–2027 років мають затвердити окремим розпорядженням.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.

Також Новини.LIVE писали, що підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.