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Главная Одесса Отопительный сезон: когда в домах одесситов станет тепло

Отопительный сезон: когда в домах одесситов станет тепло

Ua ru
23 октября 2026 17:03
Когда начнётся отопительный сезон в Одесской области в 2026 году Новини.LIVE
Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область полностью готова к новому отопительному сезону. Однако тепло в домах появится не одновременно — его будут подавать в зависимости от погоды и температуры воздуха. Больницы, школы и важные коммунальные предприятия обеспечены резервным энергоснабжением. Также в области подготовили дополнительные источники производства энергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Когда включат отопление

Одесская область завершила основную подготовку к осенне-зимнему периоду. В течение последних месяцев общины совместно с коммунальными и другими профильными службами проверяли готовность важных объектов к холодам. В настоящее время область готова начать отопительный сезон. В то же время точной даты подачи тепла пока нет. Отопление будут включать в зависимости от погодных условий и температуры воздуха. Поэтому начало сезона может отличаться в разных общинах области.

Подготовка к отключениям

Особое внимание уделили работе важных объектов во время возможных перебоев с электроснабжением. Больницы, школы, предприятия тепло- и водоснабжения обеспечили генераторами. Для них также подготовили запасы топлива, чтобы оборудование могло работать в случае отключений света.

Кроме того, в Одесской области к работе готова 21 установка распределенной тепловой генерации. Их общая мощность составляет 36 МВт. Такое оборудование поможет поддерживать энергоснабжение и уменьшить зависимость важных объектов от централизованной сети.

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Параллельно в области продолжают устанавливать блочно-модульные котельные. Они могут обеспечивать теплом отдельные здания или группы объектов. Также усиливают защиту критически важной инфраструктуры.

"Несмотря на то, что ситуация с безопасностью остается непредсказуемой, мы делаем все возможное, чтобы в любых условиях критически важные объекты работали стабильно", — написал Кипер.

Тариф на отопление

В ноябре 2026 года для жителей Одессы планируется сохранить тариф на отопление на уровне предыдущего сезона. Согласно проекту КП "Теплоснабжение города Одессы", население будет платить 1 813,94 грн за 1 Гкал с НДС. В домах со счетчиками сумма будет зависеть от фактического потребления тепла, а без них плату будут рассчитывать исходя из площади жилья в соответствии с действующими правилами.

В то же время для других потребителей предусмотрены более высокие тарифы. Бюджетные учреждения будут платить 5 354,12 грн за 1 Гкал, религиозные организации — 5 797,86 грн, а бизнес и другие потребители — 6 458,10 грн. Помимо стоимости тепла, одесситы ежемесячно оплачивают абонентскую плату — 21,17 грн или 24,94 грн в зависимости от обслуживания счетчиков. Окончательные тарифы на сезон 2026–2027 годов должны быть утверждены отдельным распоряжением.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.

Одесса отопительный сезон Одесская область теплоснабжение Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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