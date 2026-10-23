Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область полностью готова к новому отопительному сезону. Однако тепло в домах появится не одновременно — его будут подавать в зависимости от погоды и температуры воздуха. Больницы, школы и важные коммунальные предприятия обеспечены резервным энергоснабжением. Также в области подготовили дополнительные источники производства энергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Когда включат отопление

Одесская область завершила основную подготовку к осенне-зимнему периоду. В течение последних месяцев общины совместно с коммунальными и другими профильными службами проверяли готовность важных объектов к холодам. В настоящее время область готова начать отопительный сезон. В то же время точной даты подачи тепла пока нет. Отопление будут включать в зависимости от погодных условий и температуры воздуха. Поэтому начало сезона может отличаться в разных общинах области.

Подготовка к отключениям

Особое внимание уделили работе важных объектов во время возможных перебоев с электроснабжением. Больницы, школы, предприятия тепло- и водоснабжения обеспечили генераторами. Для них также подготовили запасы топлива, чтобы оборудование могло работать в случае отключений света.

Кроме того, в Одесской области к работе готова 21 установка распределенной тепловой генерации. Их общая мощность составляет 36 МВт. Такое оборудование поможет поддерживать энергоснабжение и уменьшить зависимость важных объектов от централизованной сети.

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Параллельно в области продолжают устанавливать блочно-модульные котельные. Они могут обеспечивать теплом отдельные здания или группы объектов. Также усиливают защиту критически важной инфраструктуры.

"Несмотря на то, что ситуация с безопасностью остается непредсказуемой, мы делаем все возможное, чтобы в любых условиях критически важные объекты работали стабильно", — написал Кипер.

Тариф на отопление

В ноябре 2026 года для жителей Одессы планируется сохранить тариф на отопление на уровне предыдущего сезона. Согласно проекту КП "Теплоснабжение города Одессы", население будет платить 1 813,94 грн за 1 Гкал с НДС. В домах со счетчиками сумма будет зависеть от фактического потребления тепла, а без них плату будут рассчитывать исходя из площади жилья в соответствии с действующими правилами.

В то же время для других потребителей предусмотрены более высокие тарифы. Бюджетные учреждения будут платить 5 354,12 грн за 1 Гкал, религиозные организации — 5 797,86 грн, а бизнес и другие потребители — 6 458,10 грн. Помимо стоимости тепла, одесситы ежемесячно оплачивают абонентскую плату — 21,17 грн или 24,94 грн в зависимости от обслуживания счетчиков. Окончательные тарифы на сезон 2026–2027 годов должны быть утверждены отдельным распоряжением.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.