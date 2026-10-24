Когенерационная установка. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе продолжается подготовка системы отопления к зиме, однако остаются вопросы относительно её надёжности. Когенерационные установки должны обеспечить работу котельных во время отключений электричества, однако возникают трудности с их подключением. Дополнительную угрозу представляют сильные морозы и возможные российские удары по крупным объектам теплоснабжения.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Реклама

Проблемы с оборудованием

В Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности. Бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман считает, что город не выполнил всех необходимых подготовительных работ. В частности, речь идет о технических условиях для подключения установок. По его словам, без этого даже современное оборудование не сможет полноценно работать.

"Это действительно хорошее решение, но есть предварительные условия, которые необходимо было выполнить с самого начала. Они не были выполнены, технические условия не были должным образом оформлены, и поэтому возникают вопросы с подключением. И за счет чего их нужно решать, я не понимаю и не вижу", — отметил Дмитрий Жеман.

Он также обратил внимание на отсутствие конкретной информации со стороны городских властей. По его мнению, заявлений о готовности недостаточно, если нет понятных данных о том, сколько установок уже работают и какие проблемы остаются нерешенными.

Читайте также:

Риски во время морозов

Наибольшие опасения бывшего вице-мэра связаны с работой системы теплоснабжения при низких температурах. Ведь важно не только установить новое оборудование, но и обеспечить стабильную работу котельных и связанных с ними сетей. Жеман сомневается, что Одесса достаточно подготовлена к сложным зимним условиям. Особенно серьезные проблемы, по его мнению, могут возникнуть, когда температура воздуха опустится до минус пяти градусов и ниже.

"Нам говорят, что все хорошо, но никаких цифр, никаких данных, никакой конкретики городской совет нам сейчас не предоставляет. Насколько мне известно, на бумаге все в порядке, но мы понимаем, что зима будет не на бумаге", — подчеркнул бывший вице-мэр.

Он добавил, что не видит достаточно активной подготовки города к отопительному сезону. Именно поэтому опасается, что сильные морозы могут выявить проблемы, которые пока остаются незаметными.

Альтернатива крупным котельным

Еще одним важным вопросом остается защита теплоснабжения от последствий российских атак. Крупные котельные обеспечивают теплом значительное количество потребителей, поэтому повреждение таких объектов может оставить без отопления многие дома. По мнению Дмитрия Жемана, Одессе стоит активнее переходить на модульные котельные. Такие установки могут обеспечивать теплом отдельные здания или районы. Это позволило бы уменьшить зависимость города от крупных объектов теплоснабжения.

"Модульные котельные, особенно во время войны, — это решение. Почему их не строят — вопрос риторический. Сейчас крупные котельные — это очень уязвимые точки города. Поэтому действительно нам следовало бы уже давно переходить как можно больше на резервные модульные котельные и на резервное питание. Этого сейчас не происходит", — заявил Жеман.

Бывший вице-мэр убежден, что городу нужны не только новые установки, но и резервные источники питания, а также продуманная система теплоснабжения. Без этого даже установленное оборудование не гарантирует стабильного отопления во время морозов и длительных отключений электроэнергии.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года одесситы будут платить за отопление по тарифу, действовавшему и в предыдущем отопительном сезоне. Для населения стоимость тепла планируют оставить без изменений, несмотря на рост затрат на его производство и поставку. В то же время для бизнеса, бюджетных учреждений и религиозных организаций предусмотрены более высокие тарифы на сезон 2026–2027 годов.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.