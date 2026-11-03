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Главная Одесса Отопительный сезон на Одесчине: даты запуска котельных

Отопительный сезон на Одесчине: даты запуска котельных

Ua ru
3 ноября 2026 10:54
Когда в Одессе и других городах Одесской области включат отопление Новини.LIVE
Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области начался отопительный сезон. Первой теплоноситель начала подавать Беляевка — по состоянию на 2 ноября к отоплению подключили жилые дома и социальные объекты. В других общинах тепло будет поступать постепенно, в зависимости от погоды и решений местных властей. Для городов области уже определены ориентировочные даты начала отопительного сезона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Где в Одесской области уже включили отопление

Первой отопительный сезон начала Беляевка. По состоянию на 2 ноября к теплоснабжению уже подключены жилые дома и объекты социальной сферы. Начало отопительного сезона зависит прежде всего от погодных условий. В частности, среднесуточная температура воздуха должна опускаться ниже +8 °C в течение трёх суток подряд.

Учитывая климатические особенности региона и прогнозы погоды, общины будут запускать отопление постепенно. Ориентировочные даты начала отопительного сезона в городах области следующие:

  • Подольск и Раздельная — с 4 ноября;
  • Измаил — с 6 ноября;
  • Одесса, Черноморск, Южное и Белгород-Днестровский — с 9 ноября.

В других общинах области жилые дома и объекты социальной инфраструктуры будут подключаться к отоплению по мере дальнейшего похолодания. Коммунальные службы и профильные предприятия уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную работу систем теплоснабжения в течение отопительного сезона.

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Тариф на отопление

Отметим, что в ноябре для населения тариф на тепло остается на прежнем уровне — 1813,94 грн за гигакалорию с НДС. В домах с общедомовыми теплосчётчиками сумма будет зависеть от фактически потребленного тепла и его распределения между квартирами. Поэтому жильцы квартир одинаковой площади в разных домах могут получить разные начисления.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.

Одесса отопительный сезон Одесская область теплоснабжение Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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