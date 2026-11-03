Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области начался отопительный сезон. Первой теплоноситель начала подавать Беляевка — по состоянию на 2 ноября к отоплению подключили жилые дома и социальные объекты. В других общинах тепло будет поступать постепенно, в зависимости от погоды и решений местных властей. Для городов области уже определены ориентировочные даты начала отопительного сезона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Где в Одесской области уже включили отопление

Первой отопительный сезон начала Беляевка. По состоянию на 2 ноября к теплоснабжению уже подключены жилые дома и объекты социальной сферы. Начало отопительного сезона зависит прежде всего от погодных условий. В частности, среднесуточная температура воздуха должна опускаться ниже +8 °C в течение трёх суток подряд.

Учитывая климатические особенности региона и прогнозы погоды, общины будут запускать отопление постепенно. Ориентировочные даты начала отопительного сезона в городах области следующие:

Подольск и Раздельная — с 4 ноября;

Измаил — с 6 ноября;

Одесса, Черноморск, Южное и Белгород-Днестровский — с 9 ноября.

В других общинах области жилые дома и объекты социальной инфраструктуры будут подключаться к отоплению по мере дальнейшего похолодания. Коммунальные службы и профильные предприятия уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную работу систем теплоснабжения в течение отопительного сезона.

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Тариф на отопление

Отметим, что в ноябре для населения тариф на тепло остается на прежнем уровне — 1813,94 грн за гигакалорию с НДС. В домах с общедомовыми теплосчётчиками сумма будет зависеть от фактически потребленного тепла и его распределения между квартирами. Поэтому жильцы квартир одинаковой площади в разных домах могут получить разные начисления.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.