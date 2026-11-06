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Головна Одеса Нові тарифи на тепло: скільки будуть платити одесити

Нові тарифи на тепло: скільки будуть платити одесити

Ua ru
6 листопада 2026 10:48
Якими будуть ціни на опалення в Одесі у 2026-2027 роках: нові тарифи Новини.LIVE
Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі затвердили тарифи на теплову енергію на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для населення вартість опалення не зміниться, однак для бюджетних установ, бізнесу та релігійних організацій тепло подорожчає. У міськраді пояснили, від чого залежить перегляд цін і скільки тепер становитимуть тарифи.

Про це Новини.LIVE дізналися із позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Нові тарифи на опалення в Одесі

Виконавчий комітет Одеської міської ради затвердив нові тарифи на теплову енергію на опалювальний сезон 2026–2027 років. Зміни стосуватимуться не всіх споживачів. Для населення вартість опалення залишиться на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року.

Для інших категорій споживачів тарифи зростуть: 

  • Бюджетні установи — на 12,3%, до 5354 грн за одиницю теплової енергії з ПДВ.
  • Інші споживачі, зокрема бізнес — на 10,3%, до 6458 грн. 
  • Релігійні організації — на 17,3%, до 5797 грн.

Таким чином, найбільше підвищення передбачене для релігійних організацій. Водночас для бюджетних установ тариф зросте на 12,3%, а для інших споживачів — на 10,3%.

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Чому зростають тарифи

Заступник міського голови Олексій Ботезат пояснив, що на перегляд вартості теплової енергії вплинуло подорожчання ресурсів і послуг, необхідних для роботи системи теплопостачання. Зокрема, зросли витрати на електроенергію, розподіл природного газу, водопостачання та водовідведення, а також матеріали й виробничі послуги.

"Збільшення тарифу на послуги з розподілу природного газу. Збільшення ціни на електричну енергію. Збільшення тарифів на водопостачання і водовідведення. Збільшення витрат на матеріали і виробничі послуги у зв'язку з підвищенням відповідних цін", — зазначив Олексій Ботезат.

Водночас посадовець наголосив, що для населення тариф залишається незмінним і діятиме на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року.

Коли в Одесі з'явиться тепло

Перший заступник міського голови Олександр Філатов повідомив, що опалювальний сезон в Одесі розпочнеться 9 листопада. Спочатку тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери, зокрема шкіл, дитячих садків і лікарень. Після цього поступово запускатимуть великі об'єкти теплопостачання.

"З 16–17 числа будуть введені в експлуатацію та розпочнуть свою роботу великі об'єкти теплопостачання. Відповідно, основна частина тепла в домівках, в оселях одеситів з'явиться 18, 19 та 20 листопада. Тобто протягом двох тижнів повністю вся система теплопостачання міста Одеси запрацює", — зазначив Філатов.

Також посадовець закликав управителів будинків, ОСББ та ЖБК не зволікати з оформленням актів готовності внутрішньобудинкових систем. Мешканцям радять перевірити в управителів, чи подали необхідні документи, адже від цього залежить своєчасне підключення будинку до опалення.

Як повідомляли Новини.LIVE, підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі продовжують встановлювати когенераційні установки, які одночасно виробляють тепло та електроенергію. Вони мають допомогти котельням працювати навіть під час масштабних відключень світла. Проте частина обладнання досі не запущена, а з його підключенням можуть виникнути труднощі. 

тарифи комунальні послуги Одеса опалювальний сезон теплопостачання Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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