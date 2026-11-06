Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе утвердили тарифы на тепловую энергию на отопительный сезон 2026–2027 годов. Для населения стоимость отопления не изменится, однако для бюджетных учреждений, бизнеса и религиозных организаций тепло подорожает. В горсовете объяснили, от чего зависит пересмотр цен и сколько теперь будут составлять тарифы.

Об этом Новини.LIVE стало известно с внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Новые тарифы на отопление в Одессе

Исполнительный комитет Одесского городского совета утвердил новые тарифы на тепловую энергию на отопительный сезон 2026–2027 годов. Изменения коснутся не всех потребителей. Для населения стоимость отопления останется на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Для других категорий потребителей тарифы вырастут:

Бюджетные учреждения — на 12,3%, до 5354 грн за единицу тепловой энергии с НДС.

Другие потребители, в частности бизнес — на 10,3%, до 6458 грн.

Религиозные организации — на 17,3%, до 5797 грн.

Таким образом, наибольшее повышение предусмотрено для религиозных организаций. В то же время для бюджетных учреждений тариф вырастет на 12,3%, а для остальных потребителей — на 10,3%.

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Почему растут тарифы

Заместитель городского головы Алексей Ботезат пояснил, что на пересмотр стоимости тепловой энергии повлияло подорожание ресурсов и услуг, необходимых для работы системы теплоснабжения. В частности, выросли расходы на электроэнергию, распределение природного газа, водоснабжение и водоотведение, а также на материалы и производственные услуги.

"Увеличение тарифа на услуги по распределению природного газа. Увеличение цены на электроэнергию. Повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Увеличение расходов на материалы и производственные услуги в связи с повышением соответствующих цен", — отметил Алексей Ботезат.

В то же время чиновник подчеркнул, что для населения тариф остается неизменным и будет действовать на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Когда в Одессе появится тепло

Первый заместитель городского головы Александр Филатов сообщил, что отопительный сезон в Одессе начнется 9 ноября. Сначала тепло будут подавать в учреждения социальной сферы, в частности школы, детские сады и больницы. После этого постепенно будут запускать крупные объекты теплоснабжения.

"С 16–17 числа будут введены в эксплуатацию и начнут свою работу крупные объекты теплоснабжения. Соответственно, основная часть тепла в домах, в жилищах одесситов появится 18, 19 и 20 ноября. То есть в течение двух недель полностью заработает вся система теплоснабжения города Одессы", — отметил Филатов.

Также чиновник призвал управляющих домами, ОСМД и ЖСК не затягивать с оформлением актов готовности внутридомовых систем. Жильцам рекомендуют уточнить у управляющих, поданы ли необходимые документы, ведь от этого зависит своевременное подключение дома к отоплению.

Как сообщали Новини.LIVE, подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности.