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Главная Одесса График подачи тепла в Одессе: когда батареи нагреются

График подачи тепла в Одессе: когда батареи нагреются

Ua ru
10 ноября 2026 11:18
Когда в Одессе включат отопление: график подачи тепла Новини.LIVE
Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Отопительный сезон в Одессе начался 9 ноября, однако тепло в домах появится не сразу. Сначала запустят небольшие котельные и подключат школы, детские сады и больницы. Крупные объекты теплоснабжения начнут работать уже с 16–17 ноября, а большинство горожан должны почувствовать тепло 18–20 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Когда начнут подавать тепло

Отопительный сезон в Одессе официально стартовал в понедельник, 9 ноября. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль. Подключение к отоплению будет происходить постепенно. На первом этапе запустят небольшие объекты теплоснабжения и начнут подавать тепло в учреждения социальной сферы. Речь идет о школах, детских садах и медицинских учреждениях. На запуск этой части системы ориентировочно уйдет неделя.

Когда отопление появится в квартирах

С 16–17 ноября планируется вводить в эксплуатацию крупные объекты теплоснабжения. Именно после этого начнётся основное подключение жилых домов. По предварительному графику, большинство одесских домов должно получить тепло 18, 19 и 20 ноября. В целом на полный запуск городской системы отопления потребуется около двух недель.

Что нужно для подключения дома

Отдельно городские власти обратились к управляющим многоквартирных домов. ОСМД, ЖСК и управляющие компании, которые ещё не предоставили акты готовности внутридомовых систем к отопительному сезону, должны сделать это в ближайшие дни. Жильцам также рекомендуется уточнить у своих управляющих, оформлен ли необходимый документ. Его наличие является обязательным условием для своевременного подключения дома к теплоснабжению.

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Новые тарифы на тепло в Одессе

В Одессе утвердили новые тарифы на тепловую энергию на отопительный сезон 2026–2027 годов. Стоимость отопления для населения останется неизменной, однако другим категориям потребителей придется платить больше. В частности, повышение коснется бюджетных учреждений, предпринимателей и религиозных организаций.

Больше всего тариф вырастет для религиозных организаций — на 17,3%, до 5797 грн за единицу тепловой энергии с НДС. Для бюджетных учреждений повышение составит 12,3% — до 5354 грн, а для других потребителей, в частности бизнеса, — 10,3%, до 6458 грн. В то же время для населения продолжит действовать тариф на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.

Одесса отопительный сезон теплоснабжение Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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