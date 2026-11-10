Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Отопительный сезон в Одессе начался 9 ноября, однако тепло в домах появится не сразу. Сначала запустят небольшие котельные и подключат школы, детские сады и больницы. Крупные объекты теплоснабжения начнут работать уже с 16–17 ноября, а большинство горожан должны почувствовать тепло 18–20 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Когда начнут подавать тепло

Отопительный сезон в Одессе официально стартовал в понедельник, 9 ноября. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль. Подключение к отоплению будет происходить постепенно. На первом этапе запустят небольшие объекты теплоснабжения и начнут подавать тепло в учреждения социальной сферы. Речь идет о школах, детских садах и медицинских учреждениях. На запуск этой части системы ориентировочно уйдет неделя.

Когда отопление появится в квартирах

С 16–17 ноября планируется вводить в эксплуатацию крупные объекты теплоснабжения. Именно после этого начнётся основное подключение жилых домов. По предварительному графику, большинство одесских домов должно получить тепло 18, 19 и 20 ноября. В целом на полный запуск городской системы отопления потребуется около двух недель.

Что нужно для подключения дома

Отдельно городские власти обратились к управляющим многоквартирных домов. ОСМД, ЖСК и управляющие компании, которые ещё не предоставили акты готовности внутридомовых систем к отопительному сезону, должны сделать это в ближайшие дни. Жильцам также рекомендуется уточнить у своих управляющих, оформлен ли необходимый документ. Его наличие является обязательным условием для своевременного подключения дома к теплоснабжению.

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Новые тарифы на тепло в Одессе

В Одессе утвердили новые тарифы на тепловую энергию на отопительный сезон 2026–2027 годов. Стоимость отопления для населения останется неизменной, однако другим категориям потребителей придется платить больше. В частности, повышение коснется бюджетных учреждений, предпринимателей и религиозных организаций.

Больше всего тариф вырастет для религиозных организаций — на 17,3%, до 5797 грн за единицу тепловой энергии с НДС. Для бюджетных учреждений повышение составит 12,3% — до 5354 грн, а для других потребителей, в частности бизнеса, — 10,3%, до 6458 грн. В то же время для населения продолжит действовать тариф на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.