Дівчина вмикає генератор. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Одеса готується до опалювального сезону з урахуванням можливих атак на енергетичну інфраструктуру та тривалих відключень світла. У місті перевірили потреби в газі, опрацювали різні сценарії блекаутів і визначили, як забезпечувати мешканців необхідними товарами. Водночас спрогнозувати перебіг зими та наслідки російських ударів неможливо.

Про це в інтерв'ю УСІ розповів перший заступник міського голови Одеси Олександр Філатов, передає Новини.LIVE.

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Чи вистачить Одесі газу на зиму

Одеса має необхідні обсяги газу для проходження опалювального сезону. Міська рада вже підтвердила відповідну номінацію, а розподіл ресурсу відбувається за помісячними лімітами. Під час їх визначення враховують споживання в попередні роки та температурні показники.

Перший заступник міського голови Одеси Олександр Філатов зазначив, що наразі потреби міста відповідають показникам минулих опалювальних періодів. За його словами, ситуація з ресурсом має залишатися контрольованою.

"Вважаю, що так. Два дні тому депутати міської ради проголосували відповідний договір і підтвердили номінацію на газ. Звичайно, є певні ліміти. Ми стежимо за температурним режимом, адже розподіл газу відбувається помісячно", — пояснив Філатов.

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Він додав, що за температурними показниками жовтня та листопада Одеса перебуває приблизно в тих самих межах, що й раніше. Місто орієнтується на середні сезонні показники, хоча довгострокові прогнози погоди можуть змінюватися кілька разів на добу.

Як місто готується до суворих морозів

Окремо в Одесі враховують можливість значно холоднішої зими, ніж прогнозують синоптики. Минулорічний опалювальний сезон показав, наскільки складною може бути ситуація через російські атаки та тривалі перебої з електроенергією.

Зокрема, минулого року, у Київському районі Одеси близько 90 тисяч людей кілька тижнів залишалися без опалення. Цей досвід врахували під час підготовки до нового сезону та посилення стійкості систем життєзабезпечення.

"Минулого опалювального сезону ми постійно зазнавали атак, тривалий час залишалися без електроенергії, іноді без опалення. З цього досвіду зробили висновки. Посилили стійкість і на загальнодержавному, і на регіональному рівнях", — розповів Олександр Філатов.

За його словами, місто готується до різних можливих ситуацій відповідно до документа з обмеженим доступом. Цьогоріч Одеса має бути краще підготовленою до надзвичайних обставин. Водночас передбачити кількість російських атак та напрямки ударів неможливо.

"Цього року ми готові краще. Але спрогнозувати кількість атак та їхні напрямки ніхто не може. Тому багато залежить від якості й швидкості ухвалення управлінських рішень", — наголосив Філатов.

Які сценарії блекаутів опрацьовує Одеса

Місто готується не лише до звичайних аварій, а й до ситуацій, коли через російські удари можуть зникнути основні комунальні послуги. У міській владі враховують досвід інших міст, зокрема Києва та Дніпра, які вже стикаються зі складними наслідками атак на енергетичну інфраструктуру. Для цього Одеса виконує урядові доручення та працює за відповідними програмними документами. Зокрема, міська влада провела зустрічі з великими торговельними мережами, щоб узгодити мінімальні запаси найнеобхідніших товарів — передусім води та продуктів.

"Ми розуміємо, що спрогнозувати атаки не можемо. Бачимо, наскільки складно зараз у столиці, бачимо ситуацію в Дніпрі й розуміємо, що Одеса також може опинитися в подібних умовах", — зазначив перший заступник міського голови.

Також місто налагодило взаємодію з міжнародними гуманітарними організаціями. В Одесі працюють близько 30 таких організацій, які допомагають за різними напрямками. Координацію цієї роботи зосередили в районних адміністраціях, щоб організовувати допомогу безпосередньо на місцях.

Ще один напрям підготовки — пункти незламності. У місті підрахували, скільки таких пунктів уже працює та скільки додаткових доведеться розгорнути в разі погіршення ситуації.

"Ми опрацьовуємо максимально можливу кількість сценаріїв, зокрема й ситуацію, коли місто може залишитися без основних послуг. Наше завдання — якомога довше забезпечувати життєдіяльність Одеси в таких нестандартних умовах", — підсумував Олександр Філатов.

Удар по об'єкту ДТЕК

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні Одеської області. Внаслідок удару він зазнав значних руйнувань. Відновлення пошкодженого обладнання потребуватиме часу.

Енергетики розпочали ремонтні роботи одразу, щойно це стало безпечно. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки жителів регіону.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі продовжують встановлювати когенераційні установки, які одночасно виробляють тепло та електроенергію. Вони мають допомогти котельням працювати навіть під час масштабних відключень світла. Проте частина обладнання досі не запущена, а з його підключенням можуть виникнути труднощі.

Також Новини.LIVE писали, що підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.