Багатоповерхівка в Одесі під час відключень світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Старі житлові масиви Одеси залишаються залежними від електромережі, тому під час відключень мешканці можуть опинитися без усіх комунікацій. Частину проблем можна вирішити завдяки генераторам і сонячним панелям. Однак повна автономність багатоповерхівок потребує великих коштів і згоди самих мешканців.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів архітектор Владислав Кур’ян.

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Автономність будинків

Під час відключень електроенергії мешканці багатоповерхівок стикаються не лише з побутовими незручностями, а й із проблемами безпеки. Особливо це відчутно під час повітряних тривог, коли людям доводиться спускатися темними сходами. Архітектор Владислав Кур’ян розповів, що в нових житлових кварталах Одеси вже передбачають місця для генераторів. Вони можуть забезпечувати освітлення під'їздів та роботу окремих систем будинку.

Водночас старі житлові масиви значно складніше зробити незалежними від загальної електромережі. За словами фахівця, повна автономність потребує дорогого обладнання та перебудови частини інженерних систем.

"Зробити їх локальними — так, можливо. Однак це знову дорого. Але саме зробити геть повністю незалежними — це складно. Тому що перша причина — де ви знайдете такі величезні кошти, щоб це застосувати?" — пояснив Владислав Кур’ян.

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Сонячні панелі на дахах

Одним із можливих рішень архітектор називає встановлення сонячних панелей на дахах старих багатоповерхівок. Проте перед цим необхідно перевірити стан конструкцій будівель і провести розрахунки, щоб визначити, чи витримають вони додаткове обладнання.

Навіть якщо панелі встановлять, виробленої електроенергії може не вистачити для всіх квартир. Натомість її можна спрямувати на потреби, важливі для всього будинку.

"Ми можемо ту енергію використовувати, щоб освітлювати подвір'я, щоб не було темно. По-друге, це сходові клітини, ліфти, подачу, можливо, води, насосів, електронасосів, опалення, якщо встановити генератори, які будуть давати нам цю можливість", — зазначив архітектор.

Таким чином, навіть без повної енергетичної незалежності будинки можуть отримати резервне живлення для найважливіших систем. Це дозволило б мешканцям безпечніше пересуватися під час відключень.

Чому мешканці проти

Головною перешкодою для модернізації старих будинків залишаються гроші. На думку Кур’яна, до фінансування таких проєктів мають долучатися самі мешканці. Однак домовитися про спільні витрати буває складно навіть у нових житлових комплексах. Архітектор навів приклад власного будинку, де мешканці вирішили зібрати гроші на генератор для під'їзду. Частина сусідів відмовилася брати участь у закупівлі.

"Коли почали збирати на загальний генератор для під'їзду, виявилося, що 30% мешканців не хочуть цього робити. А тут те ж саме. Тут будівлі складніші по фінансовому спрямуванню, тому що люди менш економічно, можливо, спроможні", — розповів Кур’ян.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 15 жовтня, російські війська знову атакували Одещину. Наслідки ударів зафіксували одразу у двох районах області. Є пошкодження в багатоповерхівках міста. В області спалахнула пожежа. Рятувальникам довелося працювати під час повторних повітряних тривог. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що у неділю, 18 жовтня, росіяни атакували Одесу та пошкодили житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загорівся дах будинку. Наразі відомо про двох постраждалих, серед яких дитина віком 13–14 років. На місці працюють відповідні служби, а інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати.