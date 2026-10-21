Хрущовки в Одесі: знесення, реконструкція чи модернізація спальних районів

П'ятиповерхівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

З настанням холодів проблеми старих спальних районів Одеси стають ще відчутнішими. Сірі п’ятиповерхівки, які десятиліттями майже не змінювалися, потребують не лише зовнішнього оновлення, а й кращого утеплення та більшої незалежності від централізованих мереж. Особливо актуальним це питання стає взимку, коли відключення електроенергії, внаслідок російських обстрілів, можуть залишити мешканців без звичних побутових зручностей.

Про те, як модернізувати спальні райони Одеси, зробити старі багатоповерхівки теплішими та більш автономними в умовах зимових відключень електроенергії, в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розповів архітектор Владислав Кур’ян.

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Автономність житлових масивів

Під час відключень електроенергії особливо гостро постає питання безпеки мешканців багатоповерхівок. Зокрема, під час повітряних тривог людям необхідно швидко спускатися з верхніх поверхів, а відсутність освітлення ускладнює цей процес. У нових житлових кварталах Одеси вже облаштовують місця для генераторів, які допомагають розв’язати цю проблему. Водночас старі житлові масиви залишаються залежними від загальної енергосистеми.

"Можна застосувати наші дахи повністю для того, щоб встановити сонячні панелі. Але знову не все ви зможете тією кількістю панелей застосувати: освітлення, щоб кожен в квартирі мав під час тривалих відключень. Але ми можемо ту енергію використовувати, щоб освітлювати подвір'я, щоб не було темно. По-друге це сходові клітини, ліфти, подачу можливо води, насосів, електронасосів, опалення, якщо встановити знову ж таки генератори, які будуть давати нам цю можливість", — говорить архітектор Владислав Кур’ян.

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Архітектор Владислав Кур'ян про автономність житлових масивів. Фото: Новини.LIVE

Однак технічні можливості — лише частина проблеми. Модернізація старих житлових масивів потребує значних фінансових вкладень, адже йдеться не про окремі будинки, а про цілі мікрорайони. За словами архітектора, до фінансування таких проєктів має долучатися громада, проте навіть організувати спільну закупівлю обладнання мешканцям буває непросто.

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"Зіткнувся на своєму досвіді в своєму житловому комплексі: коли почали збирати на загальний генератор для під'їзду, виявилося, що 30% мешканців не хочуть цього робити. А тут те ж саме: будівлі складніші по фінансовому спрямуванню, тому що люди менш економічно спроможні", — ділиться архітектор.

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Безпечне утеплення будинків

Мешканці старих житлових будинків Одеси нерідко утеплюють фасади самостійно, обираючи дешевший пінопласт. Однак, за словами архітектора, цей матеріал легко займається, що особливо небезпечно в умовах російських обстрілів. Ще одна проблема панельних будинків — міжпанельні шви, через які втрачається тепло. Тому для ефективної модернізації недостатньо утеплити окремі квартири — необхідно оновлювати будівлі комплексно.

"Якщо взяти утеплення загалом, то краще, напевно, використовувати мінеральну вату, а вона дорожча. Тобто, це кам'яний матеріал, який має також особливості вогнетривкості по різним класам. Це все великі розрахунки, які потрібно спочатку проаналізувати, тим паче, що це не маленький, там якийсь один окремий архітектурний об'єкт. Вам потрібно брати це глобально, весь мікрорайон умовно", — каже експерт.

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Роботи з утеплення будинку. Фото ілюстративне: uteplenie.net.ua

Старі житлові масиви Одеси мають ще одну проблему — одноманітність забудови. Сірі багатоповерхівки та однотипне міське середовище можуть створювати гнітючу атмосферу й негативно впливати на емоційне сприйняття простору. Тому під час оновлення таких районів важливо враховувати не лише технічний стан будівель, а й комфорт людей, які щодня живуть у цьому середовищі.

"Наприклад, за кордоном це роблять: утеплили, взяли там якісь вентильовані фасади. Ми могли б додати їм якогось кольорового забарвлення, можливо якісь архітектурні елементи: лоджії, сонцезахист, щоб влітку, наприклад, не використовувати кондиціонування, щоб не було перегріву", — пояснює Владислав Кур'ян.

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Оновлені панельні будинки у Чехії. Фото ілюстративне: ceethrough.wordpress.com

Оновлення старих житлових масивів не може обмежуватися лише окремими ініціативами мешканців. Будинки відрізняються за віком, технічним станом і конструктивними особливостями, тому перед початком робіт необхідно провести обстеження житлового фонду та визначити масштаби майбутніх змін. Водночас залишається питання, хто має організувати цей процес і забезпечити його реалізацію.

"Все залежить, знову, від фінансів. І ці фінанси – це Одеська міська рада повинна цим займатися. Також у нас є програми, які утверджуються по енергоефективності. Але знову, це потрібно, щоб було все комплексно, а не хтось там локально десь запропонував", — зазанчає архітектор.

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Реконструкція замість знесення

Старі житлові масиви Одеси потребують оновлення, але постає дилема: зносити будинки та зводити нові чи реконструювати наявні. Зокрема, йдеться про великі райони, де проживають тисячі людей. Повна заміна такої забудови означатиме не лише масштабні зміни міського середовища, а й необхідність відселення мешканців. Обидва варіанти потребують значних коштів, але відрізняються масштабами робіт і витратами.

"Це, по-перше, знести, це вже витрати кошти. підготувати територію, потім побудувати новий конструктивно вже каркас будівлі і так далі. Тобто все додається в великих сумах і це буде набагато більше, ніж просто ви займетеся масовим утепленням, розміщенням тих сонячних панелей на дахах, тому що у нас великі мікрорайони, взяти там Таїрова, Черемушки, це величезні масиви", — роз'яснює експерт.

Капітальний ремонт дев’ятиповерхівки в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

Безпечні житлові двори

Реконструкція старих житлових масивів може охоплювати не лише самі будинки, а й території навколо них. Зокрема, такі райони, як Таїрова та Черемушки, мають просторі двори із зеленими насадженнями, які можна переоблаштувати відповідно до сучасних потреб мешканців. Особливо важливим в умовах війни є питання безпеки, адже в багатьох старих житлових кварталах немає облаштованих укриттів, натомість є підвальні приміщення, які не дають повноцінного захисту. Тому оновлення прибудинкових територій може стати ще одним напрямом реконструкції і інтегрування потреб в простір.

"Наприклад, візьмемо внутрішньодворовий простір, — зробити локальні бомбосховища. Там, знаєте, як доміки якихось хобітів, тобто зверху в зазвичай ви можете сісти на газоні відпочивати, або там зробити благоустрій лавками і так далі, і таким чином отримати простір для відпочинку суспільного. А в тривогу можете заховатися", — підкреслює архітектор.

Укриття в підвалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Першочергові кроки модернізації

Масштабна модернізація старих житлових масивів Одеси може тривати роками. Водночас мешканці потребують покращення умов проживання вже зараз. Оскільки не всі можуть самостійно фінансувати оновлення будинків, важливу роль у цьому процесі має відігравати міська влада. Тому першочергові зміни варто спрямувати на вирішення найнагальніших проблем, не чекаючи повної реконструкції житлових районів.

"На мою думку, якщо розпочати і щоб люди отримали зміни, це потрібно почати, мабуть, від суспільного простору, де вони можуть отримати безпеку. Також встановлення цих локальних генераторів, тому що, якщо брати в сучасних житлових комплексах, то там люди цим займаються, тому що вони більш економічно спромогли", — підсумовує Владислав Кур'ян

Архітектор Владислав Кур'ян про першочергові кроки модернізації. Фото: Новини.LIVE

Проблема старих житлових масивів Одеси не лише в зношених будинках, а й у відсутності комплексного підходу до їхнього оновлення. Поки мешканці самостійно утеплюють квартири та збирають кошти на генератори, питання модернізації цілих мікрорайонів залишається відкритим. При цьому стан будівель різний, а отже, універсального рішення для всіх не існує. Спочатку необхідно з’ясувати, які будинки потребують першочергового втручання, які роботи можна виконати вже зараз і скільки це коштуватиме. Без участі міської влади та належного фінансування такі зміни навряд чи вдасться реалізувати в необхідних масштабах. Водночас відкладати оновлення на невизначений термін означає залишати мешканців із проблемами, які з роками лише накопичуються. Адже йдеться не просто про ремонт старої забудови, а про те, наскільки безпечними та комфортними залишатимуться ці райони для життя.

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