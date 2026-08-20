Укриття біля Дерибасівської в Одесі: що показала перевірка

Напис "Бомбосховище". Фото: Новини.LIVE

Дерибасівська — головна вулиця Одеси, де завжди багато гостей міста. Тривога може застати в будь-який момент і під час шахедної або ракетної загрози часу на пошуки безпечного місця майже немає — тож до укриття потрібно дістатися за лічені хвилини. Де та в якому стані на п'ятому році війни сьогодні знаходяться захисні споруди?

Журналісти Новини.LIVE провели перевірку укриттів та бомбосховищ поблизу Дерибасівської.

Укриття біля Дерибасівської

У пік сезону на центральній вулиці Одеси щодня одночасно перебувають кілька сотень людей. Причому більшість із них — туристи. З огляду на постійні обстріли центральної частини міста з боку РФ, тут буквально на кожному кроці мали б бути покажчики, які в разі небезпеки спрямовують людей до безпечних місць. Однак фактично їх немає. Навіть якщо скористатися картою, на якій позначені всі міські укриття, можна побачити, що поблизу їх не так багато. Більше того, ніхто не дасть вам гарантії, що захисна споруда буде доступною. Тож дорогоцінний час можна витратити на шлях до підвалу, який у підсумку виявиться зачиненим.

Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Ланжеронівська, 26

Одне з укриттів поблизу Дерибасівської знаходиться на Ланжеронівській, 26. Від головний вулиці до нього приблизно 300 метрів, а вхід захований у дворі, тож без офіційної мапи з першого разу його можна й не помітити.

Сховище на вул. Ланжеронівській, 26 на мапі укриттів. Фото: скріншот omr.gov.ua

Всередині умови доволі хороші: укриття розраховане на 127 людей, є місця для сидіння, світло, розетки, вентиляція, туалет, аптечка, вогнегасники та кілька аварійних виходів. Тобто тут можна не просто перечекати тривогу кілька хвилин, а залишатися й довше. Є навіть матраци на випадок, якщо атака станеться вночі або триватиме кілька годин. Єдиний помітний мінус — відсутність пандуса. Через це людям на кріслах колісних або батькам із дитячими візочками потрапити всередину буде складно.

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Укриття на вул. Ланжеронівській, 26. Фото: Новини.LIVE

Грецька, 46

На офіційній мапі за цією адресою позначені одразу два укриття, які також знаходяться приблизно в 300 метрах від Дерибасівської. Біля одного з них є покажчик, який веде до підвального приміщення. Однак уже всередині на нас чекали зачинені двері — жодної додаткової інформації, офіційної таблички чи контактів відповідальної особи немає.

Укриття на вул. Грецькій, 46. Фото: скріншот omr.gov.ua

Працівниці закладу поблизу розповіли, що це укриття не працює вже давно. Тож у разі тривоги розраховувати на нього не варто, навіть попри те, що воно досі залишається на офіційній мапі.

Вхід до укриття на вул. Грецькій, 46. Фото: Новини.LIVE

Друге укриття знайти виявилося ще складніше. Офіційної таблички тут немає — лише саморобний напис біля приміщення, де знаходиться простір для дитячої творчості. Люди, що працюють поруч, кажуть, що коли заклад відкритий, то сюди пускають батьків із дітьми, аби вони могли перечекати російські атаки.

Саморобний напис "Укриття" на вул. Грецькій, 46. Фото: Новини.LIVE

Паркінг ТЦ "Афіни"

Усередині підземної парковки є освітлення, хоча його недостатньо, а повноцінних місць для сидіння небагато — лише дві лавки та кілька імпровізованих місць, застелених картоном. Потрапити до паркінгу можуть і люди на кріслах колісних, однак через крутий нахил їм, імовірно, знадобиться допомога іншої людини. Для батьків із дитячими візочками вхід також доступний.

Напис "Укриття", що вказує на паркінг ТЦ "Афіни". Фото: Новини.LIVE

Імпровізовані місця, застелені картоном, в паркінгу ТЦ "Афіни". Фото: Новини.LIVE

Мобільне укриття на Соборній площі

На Соборній площі, приблизно за 180 метрів від Дерибасівської, поруч із дитячим майданчиком встановлене мобільне укриття. Усередині є лавки приблизно на 10–15 людей, вентиляція та окрема розмітка для крісла колісного або дитячого візочка. Приміщення чисте, однак повністю безбар’єрним його назвати складно: пандуса немає, а на вході є невеликий підйом приблизно 5 см. Таке укриття може стати швидким варіантом під час небезпеки, проте повноцінного захисту не дає й розраховане передусім на захист від уламків.

Мобільне укриття на Соборній площі. Фото: Новини.LIVE

Підземний перехід

Найближчий до Дерибасівської варіант, де у крайньому разі можна перечекати тривогу, — підземний перехід. Повноцінним обладнаним укриттям його вважати не варто, однак він дозволяє швидко опинитися нижче рівня землі. У разі небезпеки це може хоча б частково захистити від уламків.

Підземний перехід на вул. Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Укриття в Одесі

В Одесі проблема є не лише в кількості укриттів, а й у тому, наскільки легко їх знайти. Причому це стосується не лише центру. Людям бракує помітних табличок і покажчиків, щоб швидко зорієнтуватися в разі небезпеки. Також далеко не кожен підвал справді пристосований для перебування людей під час тривоги.

"Поблизу нашого будинку укриттів практично немає. А назвати те, що у нас сьогодні називають укриттям — вибачте, але це ж окозамилювання і більш нічого. То не є укриття, то підвал. Якщо туди попаде якась ракета чи той самий шахед — ну просто це буде братська могила", — каже Геннадій.

Геннадій про ситуацію з укриттями в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Під час тривоги на Дерибасівській людям доводиться розраховувати на компромісні варіанти між відстанню та рівнем захисту. Схожа ситуація і вдома в одеситів — там, де поруч немає облаштованого укриття, мешканці самі пристосовують підвали та інші приміщення, щоб мати хоча б якесь місце, щоб перечкати небезпеки. Частина підприємств теж подбала про такі простори для працівників і відвідувачів, однак це радше окремі випадки, ніж загальна практика.

"Я дуже рідко сюди виїжджаю, у нас на роботі є своє укриття. Вдома немає укриття, але є підвальне приміщення. Ми зробили собі там укриття невеличке", — говорить Любов.

Любов про укриття біля дому та в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на обліку перебуває 1249 об’єктів фонду захисних споруд. Однак їхньої місткості вистачає лише приблизно для 61,1% населення. Тобто безпечних місць недостатньо навіть за офіційними розрахунками. А наша перевірка показала ще одну проблему — деякі укриття існують на мапі, але не працюють у реальності. Тож на п’ятий рік повномасштабної війни під час атаки одеситам досі доводиться не просто йти в укриття, а самостійно шукати, де вони справді зможуть захистити своє життя.

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