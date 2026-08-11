Укриття в Одесі: де містяни ховаються під час тривог

Напис "Укриття". Фото: Новини.LIVE

Після масованої атаки на Одесу в ніч на 9 серпня питання укриттів знову стало особливо гострим. Балістика долітає до міста за лічені хвилини. За цей час мешканці мають встигнути дістатися безпечного місця. Однак далеко не скрізь є бомбосховища в кроковій доступності — і це на п'ятому році повномасштабної війни.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи є поруч із ними укриття та чи користуються вони ним під час повітряної тривоги?

Укриття в Одесі

В Одесі на п’ятому році повномасштабного вторгнення РФ досі існують проблеми з укриттями. Далеко не в усіх районах можна знайти навіть примітивне в пішій доступності, і це при тому, що місто практично щодня перебуває під обстрілами. Одесити зізнаються: єдиний спосіб захисту для них — правило двох стін.

"Якихось маркерів про те, що десь там поблизу укриття взагалі немає. Можливо, якщо дивитися по мапі, десь є. Але так, щоб коли повітряна тривога починається і щоб одразу зреагувати, заховатися, то ні, доводиться в квартирі за другою стіною ховатися. Коли балістика, наприклад, летить, то тут ти обов’язково починаєш шукати — особливо на пляжі — там, на щастя, є де-інде мобільні укриття", — каже Михайло.

Михайло про відсутність табличок. Фото: Новини.LIVE

Важливо й те, наскільки далеко розташоване найближче укриття. Якщо до нього потрібно йти кілька хвилин, під час небезпеки люди нерідко залишаються вдома або спускаються на перші поверхи будівель.

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"Укриття тільки за квартал. На першому поверсі живу, думаю, наче як укриття. Вдома ходжу у ванну кімнату, коли прям страшно літає. Ну десь коли далеко, там на Чорноморку, то ні, бо я тут в центрі", — говорить Ірина.

Ірина про відстань до укриття. Фото: Новини.LIVE

Однак є й ті, хто, попри наявність укриття, все одно воліє залишатися вдома. Пояснюють це просто — втомою, а також необхідністю брати із собою тварин. Поки всіх збереш, уже може бути пізно кудись бігти, адже балістична ракета досягає міста за лічені хвилини.

"Проживаю тут вже близько року. Я на університетській живу. Там в університеті, ніби, є укриття, але ми не ходимо. Вдома ховаємось в коридорі. У дочки приходить сповіщення і вона каже: "всі в коридор", — і я, і коти. Я за весь час повномасштабного вторгнення ні разу не спускалась в укриття", — ділиться Оксана.

Оксана про те, як ховається вдома. Фото: Новини.LIVE

Приватний сектор

У приватному секторі ситуація дещо інша: замість громадських укриттів мешканці найчастіше мають власні підвали чи інші більш захищені місця на території будинку. Та навіть за таких умов під час тривоги туди спускаються не завжди.

"Я живу в приватному секторі. В мене є підвал. Чесно кажучи, не спускаюсь туди. Я вдома себе відчуваю в безпеці. Одну ніч я дуже злякалась і спустилась біля колони і чекала. Ну це, напевно, перший раз за всю війну, коли я дійсно злякалась", — розповідає Ірина.

Ірина про ситуацію в приватному сеторі. Фото: Новини.LIVE

Стан укриттів

Окрема тема — умови всередині самих укриттів. Важливо, щоб приміщення було облаштоване для перебування людей під час затяжної тривоги. У найпростіших укриттях мають бути місця для сидіння, запас питної й технічної води, освітлення, аптечка, вогнегасник та облаштований туалет або відповідні ємності. Також приміщення повинне мати справну вентиляцію.

"Ми живемо на першому поверсі, тому якось не ходимо, хоча треба. Наше укриття в хорошому стані: вода є, інтернет є, туалет є — все добре. В перші дні користувались укриттям, а зараз, мабуть, вже звикли", — пояснює Ольга.

Ольга про стан укриттів. Фото: Новини.LIVE

Укриттів у кроковій доступності в Одесі досі бракує, і для багатьох це головна проблема під час тривоги. Саме тому коридор, підвал чи дві стіни стають не стільки вибором, скільки єдиним доступним варіантом. Зараз можливість дістатися справді безпечного місця досі є далеко не в кожного одесита.

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