Стан постраждалих після атаки Росії на Одесу 9 серпня

Карети швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після російської атаки на Одесу в ніч на 9 серпня 12 людей звернулися по медичну допомогу. Станом на ранок 10 серпня четверо постраждалих залишаються в лікарні. Більшість із них отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані, але його стан стабільний і має позитивну динаміку.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Колоденко.

Постраждалі у лікарні

Після атаки медики надали допомогу 12 людям. Станом на ранок 10 серпня у лікарні залишаються четверо постраждалих. Іншим людям надали необхідну допомогу амбулаторно, після чого вони повернулися додому.

"На сьогоднішній ранок ще чотири людини залишаються в лікарні. Це осколкові поранення. Майже у всіх були осколкові поранення, у когось вони легкого ступеня тяжкості, і вони отримали амбулаторну допомогу та зараз перебувають вдома", — сказала Олена Колоденко.

Олена Колоденко про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Серед пацієнтів, які залишаються під наглядом медиків, є люди з пораненнями середнього ступеня тяжкості. Також одна людина має акубаротравму.

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Найважчий пацієнт

Найважчим пацієнтом є чоловік 1965 року народження. Він перебуває під наглядом лікарів та отримує все необхідне лікування.

"Майже всі постраждалі отримали осколкові травми голови, шиї, верхніх або нижніх кінцівок. Найважчий — це чоловік 1965 року народження. Стан його на сьогоднішній день стабільний. Все лікування отримує в повному обсязі. Його стан на сьогодні — з покращенням", — зазначила Колоденко.

Поранені гості міста

Серед постраждалих були не лише жителі Одеси. Зокрема, після атаки медичну допомогу отримували гості міста з Києва. Водночас в одеських лікарнях перебувають люди, які дістали поранення під час російських атак в інших районах області.

"Не всі місцеві. Гості нашого міста з Києва були", — сказала Олена Колоденко.

В лікарні також перебуває жінка з Дніпра. Вона отримала поранення внаслідок російського обстрілу на території Одеської області, а не безпосередньо в Одесі.

"Жінка з Дніпра у важкому стані в нашій лікарні. Вона стабільна, з покращенням на сьогоднішній день", — зазначила Колоденко.

Що відомо про атаку

Росія атакувала Одещину в ніч на 9 серпня кількома десятками ракет і безпілотників. Найбільше наслідків зафіксували в Одесі. У двох районах міста пошкоджені та частково зруйновані житлові будинки, також постраждали автомобілі. В одному з районів загорівся чотириповерховий житловий будинок. Площа пожежі сягнула близько 1000 квадратних метрів. Вогонь також охопив автомобілі біля будинку. За іншою адресою загорілися два приватні будинки.

Усі пожежі рятувальники ліквідували. На місцях працювали підрозділи ДСНС, медики, психологи та комунальні служби. Внаслідок атаки загалом травмувалися 14 людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 10 серпня тимчасово не працюють трамваї та тролейбуси. Причиною стали наслідки російської атаки на місто в ніч на 9 серпня. Щоб забезпечити сполучення між районами, частину електротранспортних маршрутів замінили автобусами. Містянам також доступні соціальні автобуси та маршрутки за схемами трамвайних і тролейбусних напрямків.

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