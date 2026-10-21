«Хрущевки» в Одессе: снос, реконструкция или модернизация спальных районов

Пятиэтажный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С наступлением холодов проблемы старых спальных районов Одессы становятся ещё более ощутимыми. Серые пятиэтажки, которые десятилетиями практически не менялись, нуждаются не только в косметическом ремонте, но и в более качественном утеплении и большей независимости от централизованных сетей. Особенно актуальным этот вопрос становится зимой, когда отключения электроэнергии, вызванные российскими обстрелами, могут лишить жителей привычных бытовых удобств.

О том, как модернизировать спальные районы Одессы, сделать старые многоэтажки теплее и более автономными в условиях зимних отключений электроэнергии, в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал архитектор Владислав Курьян.

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Автономность жилых массивов

Во время отключений электроэнергии особенно остро стоит вопрос безопасности жителей многоэтажек. В частности, во время воздушных тревог людям необходимо быстро спускаться с верхних этажей, а отсутствие освещения затрудняет этот процесс. В новых жилых кварталах Одессы уже обустраивают места для генераторов, которые помогают решить эту проблему. В то же время старые жилые массивы остаются зависимыми от общей энергосистемы.

"Можно полностью использовать наши крыши для установки солнечных панелей. Но опять же, не всё вы сможете обеспечить с помощью такого количества панелей: освещение, чтобы у каждого в квартире было свет во время длительных отключений. Но мы можем использовать эту энергию для освещения двора, чтобы не было темно. Во-вторых, это лестничные клетки, лифты, возможно, подача воды, насосы, электронасосы, отопление, если установить, опять же, генераторы, которые обеспечат нам эту возможность", — говорит архитектор Владислав Курьян.

Архитектор Владислав Курьян об автономности жилых массивов. Фото: Новини.LIVE

Однако технические возможности — лишь часть проблемы. Модернизация старых жилых массивов требует значительных финансовых вложений, ведь речь идет не об отдельных домах, а о целых микрорайонах. По словам архитектора, к финансированию таких проектов должна подключаться община, однако даже организовать совместную закупку оборудования жильцам бывает непросто.

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"Столкнулся с этим на собственном опыте в своём жилом комплексе: когда начали собирать деньги на общий генератор для подъезда, оказалось, что 30 % жильцов не хотят этого делать. А здесь то же самое: здания сложнее с финансовой точки зрения, потому что люди менее обеспечены", — делится архитектор.

Безопасная теплоизоляция домов

Жильцы старых жилых домов Одессы нередко утепляют фасады самостоятельно, выбирая более дешевый пенопласт. Однако, по словам архитектора, этот материал легко воспламеняется, что особенно опасно в условиях российских обстрелов. Еще одна проблема панельных домов — межпанельные швы, через которые теряется тепло. Поэтому для эффективной модернизации недостаточно утеплить отдельные квартиры — необходимо обновлять здания комплексно.

"Если говорить об утеплении в целом, то лучше, наверное, использовать минеральную вату, а она дороже. То есть это каменный материал, который также имеет особенности огнестойкости по разным классам. Это все сложные расчеты, которые нужно сначала проанализировать, тем более что речь идет не о небольшом, каком-то одном отдельном архитектурном объекте. Нужно рассматривать это глобально, условно весь микрорайон", — говорит эксперт.

Работы по утеплению дома. Фото иллюстративное: uteplenie.net.ua

Старые жилые массивы Одессы имеют ещё одну проблему — однообразие застройки. Серые многоэтажки и однотипная городская среда могут создавать угнетающую атмосферу и негативно влиять на эмоциональное восприятие пространства. Поэтому при обновлении таких районов важно учитывать не только техническое состояние зданий, но и комфорт людей, которые ежедневно живут в этой среде.

"Например, за рубежом так и делают: утеплили, установили там какие-то вентилируемые фасады. Мы могли бы добавить к ним какую-то цветовую гамму, возможно, какие-то архитектурные элементы: лоджии, солнцезащиту, чтобы летом, например, не использовать кондиционирование, чтобы не было перегрева", — объясняет Владислав Курьян.

Обновленные панельные дома в Чехии. Фото иллюстративное: ceethrough.wordpress.com

Обновление старых жилых массивов не может ограничиваться лишь отдельными инициативами жильцов. Дома различаются по возрасту, техническому состоянию и конструктивным особенностям, поэтому перед началом работ необходимо провести обследование жилого фонда и определить масштабы предстоящих изменений. В то же время остается вопрос, кто должен организовать этот процесс и обеспечить его реализацию.

"Все зависит, опять же, от финансов. И эти финансы — этим должен заниматься Одесский городской совет. Также у нас есть программы, которые утверждаются в области энергоэффективности. Но опять же, нужно, чтобы всё было комплексно, а не чтобы кто-то где-то локально что-то предложил", — отмечает архитектор.

Реконструкция вместо сноса

Старые жилые массивы Одессы нуждаются в обновлении, но возникает дилемма: сносить дома и возводить новые или реконструировать существующие. В частности, речь идет о крупных районах, где проживают тысячи людей. Полная замена такой застройки будет означать не только масштабные изменения городской среды, но и необходимость отселения жителей. Оба варианта требуют значительных средств, но отличаются масштабами работ и затратами.

"Во-первых, это снос, а это уже расходы. Нужно подготовить территорию, затем построить новый каркас здания и так далее. То есть все складывается в крупные суммы, и это будет гораздо дороже, чем просто заняться массовым утеплением и установкой солнечных панелей на крышах, потому что у нас большие микрорайоны, возьмите, к примеру, Таирова, Черемушки — это огромные массивы", — поясняет эксперт.

Капитальный ремонт девятиэтажного дома в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

Безопасные жилые дворы

Реконструкция старых жилых массивов может охватывать не только сами дома, но и территории вокруг них. В частности, такие районы, как Таирова и Черемушки, имеют просторные дворы с зелеными насаждениями, которые можно переоборудовать в соответствии с современными потребностями жителей. Особенно важным в условиях войны является вопрос безопасности, ведь во многих старых жилых кварталах нет оборудованных укрытий, зато есть подвальные помещения, которые не обеспечивают полноценной защиты. Поэтому обновление придомовых территорий может стать еще одним направлением реконструкции и интеграции потребностей в пространство.

"Например, возьмем пространство во внутреннем дворе — можно сделать локальные бомбоубежища. Там, знаете, как домики каких-то хоббитов, то есть сверху, как обычно, можно сесть на газоне отдохнуть, или обустроить это место скамейками и так далее, и таким образом получить пространство для общественного отдыха. А при тревоге можно спрятаться", — подчеркивает архитектор.

Убежище в подвале. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первоочередные шаги по модернизации

Масштабная модернизация старых жилых массивов Одессы может длиться годами. В то же время жильцы нуждаются в улучшении условий проживания уже сейчас. Поскольку не все могут самостоятельно финансировать обновление домов, важную роль в этом процессе должны играть городские власти. Поэтому первоочередные изменения следует направить на решение самых насущных проблем, не дожидаясь полной реконструкции жилых районов.

"На мой взгляд, если начинать и чтобы люди почувствовали изменения, нужно, пожалуй, начать с общественного пространства, где они могут чувствовать себя в безопасности. Также установка этих локальных генераторов, потому что, если брать современные жилые комплексы, то там люди этим занимаются, поскольку они более обеспечены в экономическом плане", — подытоживает Владислав Курьян

Архитектор Владислав Курьян о первоочередных шагах по модернизации. Фото: Новини.LIVE

Проблема старых жилых массивов Одессы заключается не только в изношенных домах, но и в отсутствии комплексного подхода к их обновлению. Пока жильцы самостоятельно утепляют квартиры и собирают средства на генераторы, вопрос модернизации целых микрорайонов остается открытым. При этом состояние зданий различное, а значит, универсального решения для всех не существует. Сначала необходимо выяснить, какие дома нуждаются в первоочередном вмешательстве, какие работы можно выполнить уже сейчас и сколько это будет стоить. Без участия городских властей и надлежащего финансирования такие изменения вряд ли удастся реализовать в необходимых масштабах. В то же время откладывать обновление на неопределенный срок означает оставлять жителей с проблемами, которые с годами только накапливаются. Ведь речь идет не просто о ремонте старой застройки, а о том, насколько безопасными и комфортными останутся эти районы для жизни.

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