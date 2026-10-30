Многоэтажный дом в Одессе во время отключений света. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Старые жилые массивы Одессы по-прежнему зависят от электросети, поэтому во время отключений жильцы могут остаться без всех коммуникаций. Часть проблем можно решить с помощью генераторов и солнечных панелей. Однако полная автономность многоэтажек требует значительных средств и согласия самих жителей.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал архитектор Владислав Курьян.

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Автономность домов

Во время отключений электроэнергии жильцы многоэтажек сталкиваются не только с бытовыми неудобствами, но и с проблемами безопасности. Особенно это ощутимо во время воздушных тревог, когда людям приходится спускаться по темной лестнице. Архитектор Владислав Курьян рассказал, что в новых жилых кварталах Одессы уже предусматривают места для генераторов. Они могут обеспечивать освещение подъездов и работу отдельных систем здания.

В то же время старые жилые массивы значительно сложнее сделать независимыми от общей электросети. По словам специалиста, полная автономность требует дорогостоящего оборудования и перестройки части инженерных систем.

"Сделать их локальными — да, возможно. Однако это опять-таки дорого. Но сделать их полностью независимыми — это сложно. Потому что, во-первых, где вы найдете такие огромные средства, чтобы это реализовать?" — пояснил Владислав Курьян.

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Солнечные панели на крышах

Одним из возможных решений архитектор называет установку солнечных панелей на крышах старых многоэтажек. Однако перед этим необходимо проверить состояние конструкций зданий и провести расчеты, чтобы определить, выдержат ли они дополнительное оборудование.

Даже если панели установят, произведенной электроэнергии может не хватить для всех квартир. Зато ее можно направить на нужды, важные для всего дома.

"Мы можем использовать эту энергию для освещения двора, чтобы там не было темно. Во-вторых, это лестничные клетки, лифты, подача, возможно, воды, насосы, электронасосы, отопление, если установить генераторы, которые обеспечат нам эту возможность", — отметил архитектор.

Таким образом, даже без полной энергетической независимости дома могут получить резервное питание для важнейших систем. Это позволило бы жильцам безопаснее передвигаться во время отключений.

Почему жильцы против

Главным препятствием для модернизации старых домов остаются деньги. По мнению Курьяна, к финансированию таких проектов должны присоединяться сами жильцы. Однако договориться о совместных расходах бывает сложно даже в новых жилых комплексах. Архитектор привел пример своего собственного дома, где жильцы решили собрать деньги на генератор для подъезда. Часть соседей отказалась участвовать в закупке.

"Когда начали собирать деньги на общий генератор для подъезда, оказалось, что 30% жильцов не хотят этого делать. А здесь то же самое. Здесь здания сложнее с финансовой точки зрения, потому что люди, возможно, менее обеспечены", — рассказал Курьян.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 15 октября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Последствия ударов зафиксировали сразу в двух районах области. Есть повреждения в многоэтажках города. В области вспыхнул пожар. Спасателям пришлось работать во время повторных воздушных тревог. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали Одессу и повредили жилой многоэтажный дом. В результате удара загорелась крыша здания. На данный момент известно о двух пострадавших, среди которых ребенок в возрасте 13–14 лет. На месте работают соответствующие службы, а информацию о последствиях атаки продолжают уточнять.