Девушка включает генератор. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Одесса готовится к отопительному сезону с учётом возможных атак на энергетическую инфраструктуру и длительных отключений электричества. В городе проверили потребности в газе, проработали различные сценарии отключений электроэнергии и определили, как обеспечивать жителей необходимыми товарами. В то же время спрогнозировать ход зимы и последствия российских ударов невозможно.

Об этом в интервью УСИ рассказал первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов, передает Новини.LIVE.

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Хватит ли Одессе газа на зиму

У Одессы есть необходимые объемы газа для прохождения отопительного сезона. Городской совет уже подтвердил соответствующую номинацию, а распределение ресурса происходит по помесячным лимитам. При их определении учитываются показатели потребления в предыдущие годы и температурные показатели.

Первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов отметил, что в настоящее время потребности города соответствуют показателям прошлых отопительных периодов. По его словам, ситуация с ресурсом должна оставаться под контролем.

"Считаю, что да. Два дня назад депутаты городского совета проголосовали за соответствующий договор и подтвердили квоту на газ. Конечно, есть определенные лимиты. Мы следим за температурным режимом, ведь распределение газа происходит ежемесячно", — пояснил Филатов.

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Он добавил, что по температурным показателям октября и ноября Одесса находится примерно в тех же пределах, что и раньше. Город ориентируется на средние сезонные показатели, хотя долгосрочные прогнозы погоды могут меняться несколько раз в сутки.

Как город готовится к сильным морозам

Особо в Одессе учитывают возможность значительно более холодной зимы, чем прогнозируют синоптики. Прошлогодний отопительный сезон показал, насколько сложной может быть ситуация из-за российских атак и длительных перебоев с электроэнергией.

В частности, в прошлом году в Киевском районе Одессы около 90 тысяч человек несколько недель оставались без отопления. Этот опыт был учтён при подготовке к новому сезону и повышении устойчивости систем жизнеобеспечения.

"В прошлом отопительном сезоне мы постоянно подвергались атакам, длительное время оставались без электроэнергии, иногда без отопления. Из этого опыта сделали выводы. Усилили устойчивость как на общегосударственном, так и на региональном уровнях", — рассказал Александр Филатов.

По его словам, город готовится к различным возможным ситуациям в соответствии с документом с ограниченным доступом. В этом году Одесса должна быть лучше подготовлена к чрезвычайным обстоятельствам. В то же время предсказать количество российских атак и направления ударов невозможно.

"В этом году мы готовы лучше. Но спрогнозировать количество атак и их направления никто не может. Поэтому многое зависит от качества и скорости принятия управленческих решений", — подчеркнул Филатов.

Какие сценарии отключений электроэнергии прорабатывает Одесса

Город готовится не только к обычным авариям, но и к ситуациям, когда из-за российских ударов могут исчезнуть основные коммунальные услуги. В городской администрации учитывают опыт других городов, в частности Киева и Днепра, которые уже сталкиваются со сложными последствиями атак на энергетическую инфраструктуру. Для этого Одесса выполняет поручения правительства и работает в соответствии с соответствующими программными документами. В частности, городские власти провели встречи с крупными торговыми сетями, чтобы согласовать минимальные запасы самых необходимых товаров — прежде всего воды и продуктов.

"Мы понимаем, что спрогнозировать атаки не можем. Видим, насколько сложно сейчас в столице, видим ситуацию в Днепре и понимаем, что Одесса также может оказаться в подобных условиях", — отметил первый заместитель городского головы.

Также город наладил взаимодействие с международными гуманитарными организациями. В Одессе работают около 30 таких организаций, которые оказывают помощь по различным направлениям. Координацию этой работы сосредоточили в районных администрациях, чтобы организовывать помощь непосредственно на местах.

Еще одно направление подготовки — пункты стойкости. В городе подсчитали, сколько таких пунктов уже работает и сколько дополнительных придется развернуть в случае ухудшения ситуации.

"Мы прорабатываем максимально возможное количество сценариев, в том числе и ситуацию, когда город может остаться без основных услуг. Наша задача — как можно дольше обеспечивать жизнедеятельность Одессы в таких нестандартных условиях", — подытожил Александр Филатов.

Удар по объекту ДТЭК

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК на юге Одесской области. В результате удара он получил значительные повреждения. Восстановление поврежденного оборудования займет время.

Энергетики приступили к ремонтным работам сразу же, как только это стало безопасно. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах жителей региона.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Они должны помочь котельным работать даже во время масштабных отключений света. Однако часть оборудования до сих пор не запущена, а с его подключением могут возникнуть трудности.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.