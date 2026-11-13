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Головна Одеса В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки: фото наслідків

В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки: фото наслідків

Ua ru
13 листопада 2026 12:56
Репортаж
Атака на Одесу 13 листопада: кількість постраждалих зросла Новини.LIVE
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Одесу зросла до семи осіб. Двоє людей загинули. П’ятьох поранених доправили до лікарень, один із них перебуває у важкому стані. Ще двом медики надали допомогу амбулаторно. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки та автомобілі, в одному з районів спалахнула пожежа.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях влучань, зафільмували наслідки ударів та поспілкувалися з мешканцями.

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Удар по дорозі

Під час російської атаки на Одесу постраждав місцевий житель Геннадій. На момент вибуху чоловік перебував в автомобілі. Після удару він упав, а отямився вже згодом. Чоловік отримав незначні поранення, а його автомобіль зазнав пошкоджень.

"Я був у машині. Після вибуху впав, а отямився вже згодом. Мене трохи посікло, але травми мінімальні. Машину пошкодило", — розповів Геннадій.

Атака РФ на Одесу 13 листопада
Геннадій про момент удару. Фото: Новини.LIVE
РФ вбила двох людей в Одесі
Авто після атаки. Фото: Новини.LIVE

На жаль, в іншій машині загинула жінка. Вона їхала на роботу, коли Росія атакувала місто

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Тіло жінки біля авто. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження ветеринарної клініки

Один із російських ударів припав на ветеринарну клініку. На щастя, під час атаки всередині не було ані працівників, ані тварин. Заклад починає роботу о 09:00, а домашніх улюбленців на стаціонарі не залишають. За словами власниці клініки Тетяни Володимирівни, вибух пошкодив перший поверх, дах і п'ять вікон. Усі вікна потребують заміни. Після удару на місце приїхали відповідні служби, які допомогли оцінити наслідки.

"Приліт прийшовся на нашу ветеринарну клініку. На щастя, нікого не було. Це сталося о 07:40 ранку", — розповіла жінка.

РФ вбила двох людей в Одесі
Власниця вет.клініки про наслідки. Фото: Новини.LIVE
РФ вбила двох людей в Одесі
Пробита стеля клініки. Фото: Новини.LIVE

Вона також зізналася, що переживає через загибель двох жінок під час атаки.

Атака РФ на Одесу 13 листопада
Комунальники усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження будинку

Ще одна місцева жителька Галина під час вибуху перебувала вдома. Жінка саме збиралася годувати тварин, коли побачила спалах. Вийшовши на подвір'я, вона побачила, що горить дах будинку.

Російський обстріл Одеси 13 листопада
Пошкоджений забор. Фото: Новини.LIVE
РФ вбила двох людей в Одесі
Руйнування на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Галина одразу зателефонувала чоловікові та повідомила про влучання. На допомогу прийшли сусіди. Вони почали гасити пожежу ще до приїзду рятувальників.

"Я була в хаті, саме збиралася йти собак годувати, і побачила зарево, як воно жахнуло. Вийшла у двір, бачу, що вже горить дах. Одразу зателефонувала чоловікові, щоб повертався, бо в нас приліт", — розповіла одеситка.

Російський обстріл Одеси 13 листопада
Галина про момент влучання. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл Одеси 13 листопада
Дах будинку після пожежі. Фото: Новини.LIVE

За словами Галини, пожежа тривала приблизно 20 хвилин. Жінка зазначила, що найважливіше для неї — усі рідні залишилися живими та неушкодженими.

Атака РФ на Одесу 13 листопада
Уламок БпЛА біля забора. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку на Одесу

Зранку 13 листопада російські війська атакували Одесу безпілотниками. Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 07:09. Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА в напрямку міста з півночі, а за шість хвилин повідомили ще про один безпілотник, який наближався зі сходу. Відбій пролунав о 07:40.

РФ вбила двох людей в Одесі
Фахівці усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE

Після першого влучання в одному з районів міста спалахнула пожежа. Також було пошкоджено приватний будинок. Згодом росіяни завдали повторного удару, внаслідок якого постраждали приватні житлові будинки та легкові автомобілі.

Російський обстріл Одеси 13 листопада
Уламок дрона. Фото: Новини.LIVE

Станом на останні дані, кількість постраждалих в Одесі зросла до семи людей. Двоє людей загинули. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях: одна людина — у важкому стані, ще четверо — у стані середньої важкості. Двом людям медики надали допомогу амбулаторно.

Атака РФ на Одесу 13 листопада
Рятувальники біля тіла загиблої жінки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 11 листопада, Росія завдала удару по Одещині. Атака припала по ринку у центральній частині Чорноморська. На жаль, є загибла людина та постраждалі. Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

Також Новини.LIVE писали, що ранок 12 листопада в Одесі минув під звуки вибухів і повітряної тривоги. Російські безпілотники атакували місто, пошкодивши житловий будинок і гаражне приміщення. Згодом ворог завдав повторного удару, після якого загорівся автомобіль. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

Одеса обстріли Новини Одеси фоторепортаж обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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