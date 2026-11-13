В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки: фото наслідків
Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Одесу зросла до семи осіб. Двоє людей загинули. П’ятьох поранених доправили до лікарень, один із них перебуває у важкому стані. Ще двом медики надали допомогу амбулаторно. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки та автомобілі, в одному з районів спалахнула пожежа.
Журналісти Новини.LIVE побували на місцях влучань, зафільмували наслідки ударів та поспілкувалися з мешканцями.
Удар по дорозі
Під час російської атаки на Одесу постраждав місцевий житель Геннадій. На момент вибуху чоловік перебував в автомобілі. Після удару він упав, а отямився вже згодом. Чоловік отримав незначні поранення, а його автомобіль зазнав пошкоджень.
"Я був у машині. Після вибуху впав, а отямився вже згодом. Мене трохи посікло, але травми мінімальні. Машину пошкодило", — розповів Геннадій.
На жаль, в іншій машині загинула жінка. Вона їхала на роботу, коли Росія атакувала місто
Пошкодження ветеринарної клініки
Один із російських ударів припав на ветеринарну клініку. На щастя, під час атаки всередині не було ані працівників, ані тварин. Заклад починає роботу о 09:00, а домашніх улюбленців на стаціонарі не залишають. За словами власниці клініки Тетяни Володимирівни, вибух пошкодив перший поверх, дах і п'ять вікон. Усі вікна потребують заміни. Після удару на місце приїхали відповідні служби, які допомогли оцінити наслідки.
"Приліт прийшовся на нашу ветеринарну клініку. На щастя, нікого не було. Це сталося о 07:40 ранку", — розповіла жінка.
Вона також зізналася, що переживає через загибель двох жінок під час атаки.
Пошкодження будинку
Ще одна місцева жителька Галина під час вибуху перебувала вдома. Жінка саме збиралася годувати тварин, коли побачила спалах. Вийшовши на подвір'я, вона побачила, що горить дах будинку.
Галина одразу зателефонувала чоловікові та повідомила про влучання. На допомогу прийшли сусіди. Вони почали гасити пожежу ще до приїзду рятувальників.
"Я була в хаті, саме збиралася йти собак годувати, і побачила зарево, як воно жахнуло. Вийшла у двір, бачу, що вже горить дах. Одразу зателефонувала чоловікові, щоб повертався, бо в нас приліт", — розповіла одеситка.
За словами Галини, пожежа тривала приблизно 20 хвилин. Жінка зазначила, що найважливіше для неї — усі рідні залишилися живими та неушкодженими.
Що відомо про атаку на Одесу
Зранку 13 листопада російські війська атакували Одесу безпілотниками. Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 07:09. Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА в напрямку міста з півночі, а за шість хвилин повідомили ще про один безпілотник, який наближався зі сходу. Відбій пролунав о 07:40.
Після першого влучання в одному з районів міста спалахнула пожежа. Також було пошкоджено приватний будинок. Згодом росіяни завдали повторного удару, внаслідок якого постраждали приватні житлові будинки та легкові автомобілі.
Станом на останні дані, кількість постраждалих в Одесі зросла до семи людей. Двоє людей загинули. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях: одна людина — у важкому стані, ще четверо — у стані середньої важкості. Двом людям медики надали допомогу амбулаторно.
Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 11 листопада, Росія завдала удару по Одещині. Атака припала по ринку у центральній частині Чорноморська. На жаль, є загибла людина та постраждалі. Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.
Також Новини.LIVE писали, що ранок 12 листопада в Одесі минув під звуки вибухів і повітряної тривоги. Російські безпілотники атакували місто, пошкодивши житловий будинок і гаражне приміщення. Згодом ворог завдав повторного удару, після якого загорівся автомобіль. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.