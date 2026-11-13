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Головна Одеса В Одесі пролунав потужний вибух: загроза застосування реактивних БпЛА

В Одесі пролунав потужний вибух: загроза застосування реактивних БпЛА

Ua ru
13 листопада 2026 10:38
Росія атакує Одесу реактивними БпЛА: лунають вибухи Новини.LIVE
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі, зараз, 13 листопада пролунав потужний вибух. Ворог атакує місто реактивними БпЛА. Це вже не перша атака на місто за сьогодні, тому мешканцям варто реагувати на загрози та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Вибухи в Одесі
Повідомлення про вибухи в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 13 листопада, Росія атакувала Одесу реактивним безпілотником, який залетів з півночі. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Що таке реактивний дрон

Реактивний дрон — це безпілотник, який рухається завдяки реактивному двигуну. На відміну від дронів із гвинтами, він розвиває значно вищу швидкість, тому його складніше вчасно виявити та збити. Такі безпілотники можуть використовуватися для ударів по наземних цілях.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

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Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, ранок 12 листопада в Одесі минув під звуки вибухів і повітряної тривоги. Російські безпілотники атакували місто, пошкодивши житловий будинок і гаражне приміщення. Згодом ворог завдав повторного удару, після якого загорівся автомобіль. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 13 листопада завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення та були госпіталізовані. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. У місті пошкоджені приватні житлові будинки й легкові автомобілі, на місці працюють рятувальники та інші служби.

Одеса вибух Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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