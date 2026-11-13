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Главная Одесса В Одессе прогремел мощный взрыв: угроза применения реактивных БПЛА

В Одессе прогремел мощный взрыв: угроза применения реактивных БПЛА

Ua ru
13 ноября 2026 10:38
Россия атакует Одессу реактивными БПЛА: слышны взрывы Новини.LIVE
Срочная новость

В Одессе сегодня, 13 октября, прогремел мощный взрыв. Враг атакует город реактивными БПЛА из акватории Черного моря. Это уже не первая атака на город за сегодня, поэтому жителям следует реагировать на угрозы и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новости.LIVE.

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Что такое реактивный дрон

Реактивный дрон — это беспилотник, который движется благодаря реактивному двигателю. В отличие от дронов с пропеллерами, он развивает значительно более высокую скорость, поэтому его сложнее вовремя обнаружить и сбить. Такие беспилотники могут использоваться для нанесения ударов по наземным целям.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень бомбоубежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Одесса взрыв Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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