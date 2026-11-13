Дом после нападения. Фото: Новини.LIVE

Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Одессу возросло до семи человек. Двое человек погибли. Пятеро раненых были доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще двум медики оказали помощь амбулаторно. В результате ударов повреждены частные дома и автомобили, в одном из районов вспыхнул пожар.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах попаданий, засняли последствия ударов и пообщались с жителями.

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Удар по дороге

Во время российской атаки на Одессу пострадал местный житель Геннадий. На момент взрыва мужчина находился в автомобиле. После удара он упал, а пришел в себя уже спустя некоторое время. Мужчина получил незначительные ранения, а его автомобиль был поврежден.

"Я был в машине. После взрыва упал, а пришел в себя уже спустя некоторое время. Меня немного поцарапало, но травмы минимальные. Машина повреждена", — рассказал Геннадий.

Геннадий о моменте взрыва. Фото: Новини.LIVE

Автомобиль после атаки. Фото: Новини.LIVE

К сожалению, в другой машине погибла женщина. Она ехала на работу, когда Россия атаковала город

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Тело женщины возле машины. Фото: Новини.LIVE

Повреждения ветеринарной клиники

Один из российских ударов пришелся на ветеринарную клинику. К счастью, во время атаки внутри не было ни сотрудников, ни животных. Заведение начинает работу в 09:00, а домашних питомцев в стационаре не оставляют. По словам владелицы клиники Татьяны Владимировны, взрыв повредил первый этаж, крышу и пять окон. Все окна требуют замены. После удара на место прибыли соответствующие службы, которые помогли оценить последствия.

"Удар пришелся на нашу ветеринарную клинику. К счастью, никого не было. Это произошло в 07:40 утра", — рассказала женщина.

Владелица ветеринарной клиники о последствиях. Фото: Новини.LIVE

Пробитый потолок клиники. Фото: Новини.LIVE

Она также призналась, что переживает из-за гибели двух женщин во время атаки.

Коммунальщики устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE

Повреждения здания

Еще одна местная жительница Галина во время взрыва находилась дома. Женщина как раз собиралась покормить животных, когда увидела вспышку. Выйдя во двор, она увидела, что горит крыша дома.

Поврежденный забор. Фото: Новини.LIVE

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Галина сразу позвонила мужу и сообщила о попадании. На помощь пришли соседи. Они начали тушить пожар ещё до приезда спасателей.

"Я была в доме, как раз собиралась пойти кормить собак, и увидела зарево — как это было страшно. Вышла во двор, вижу, что уже горит крыша. Сразу позвонила мужу, чтобы он возвращался, потому что у нас попадание", — рассказала одесситка.

Галина о моменте попадания. Фото: Новини.LIVE

Крыша дома после пожара. Фото: Новини.LIVE

По словам Галины, пожар длился примерно 20 минут. Женщина отметила, что самое главное для неё — все родные остались живы и невредимы.

Осколок БПЛА у забора. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке на Одессу

Утром 13 ноября российские войска атаковали Одессу беспилотниками. Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена в 07:09. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА в направлении города с севера, а через шесть минут сообщили ещё об одном беспилотнике, приближавшемся с востока. Отбой прозвучал в 07:40.

Специалисты устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE

После первого попадания в одном из районов города вспыхнул пожар. Также был повреждён частный дом. Впоследствии россияне нанесли повторный удар, в результате которого пострадали частные жилые дома и легковые автомобили.

Осколок дрона. Фото: Новини.LIVE

По последним данным, число пострадавших в Одессе возросло до семи человек. Двое людей погибли. Пятеро пострадавших находятся в больницах: один человек — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести. Двум людям медики оказали помощь амбулаторно.

Спасатели возле тела погибшей женщины. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, днём 11 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. Атака пришлась на рынок в центральной части Черноморска. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.

Также Новини.LIVE писали, что утро 12 ноября в Одессе прошло под звуки взрывов и воздушной тревоги. Российские беспилотники атаковали город, повредив жилой дом и гаражное помещение. Впоследствии враг нанес повторный удар, после которого загорелся автомобиль. К счастью, информации о пострадавших не поступало.