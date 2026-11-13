В Одессе выросло число пострадавших после атаки атаки: фото последствий
Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Одессу возросло до семи человек. Двое человек погибли. Пятеро раненых были доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще двум медики оказали помощь амбулаторно. В результате ударов повреждены частные дома и автомобили, в одном из районов вспыхнул пожар.
Журналисты Новини.LIVE побывали на местах попаданий, засняли последствия ударов и пообщались с жителями.
Удар по дороге
Во время российской атаки на Одессу пострадал местный житель Геннадий. На момент взрыва мужчина находился в автомобиле. После удара он упал, а пришел в себя уже спустя некоторое время. Мужчина получил незначительные ранения, а его автомобиль был поврежден.
"Я был в машине. После взрыва упал, а пришел в себя уже спустя некоторое время. Меня немного поцарапало, но травмы минимальные. Машина повреждена", — рассказал Геннадий.
К сожалению, в другой машине погибла женщина. Она ехала на работу, когда Россия атаковала город
Повреждения ветеринарной клиники
Один из российских ударов пришелся на ветеринарную клинику. К счастью, во время атаки внутри не было ни сотрудников, ни животных. Заведение начинает работу в 09:00, а домашних питомцев в стационаре не оставляют. По словам владелицы клиники Татьяны Владимировны, взрыв повредил первый этаж, крышу и пять окон. Все окна требуют замены. После удара на место прибыли соответствующие службы, которые помогли оценить последствия.
"Удар пришелся на нашу ветеринарную клинику. К счастью, никого не было. Это произошло в 07:40 утра", — рассказала женщина.
Она также призналась, что переживает из-за гибели двух женщин во время атаки.
Повреждения здания
Еще одна местная жительница Галина во время взрыва находилась дома. Женщина как раз собиралась покормить животных, когда увидела вспышку. Выйдя во двор, она увидела, что горит крыша дома.
Галина сразу позвонила мужу и сообщила о попадании. На помощь пришли соседи. Они начали тушить пожар ещё до приезда спасателей.
"Я была в доме, как раз собиралась пойти кормить собак, и увидела зарево — как это было страшно. Вышла во двор, вижу, что уже горит крыша. Сразу позвонила мужу, чтобы он возвращался, потому что у нас попадание", — рассказала одесситка.
По словам Галины, пожар длился примерно 20 минут. Женщина отметила, что самое главное для неё — все родные остались живы и невредимы.
Что известно об атаке на Одессу
Утром 13 ноября российские войска атаковали Одессу беспилотниками. Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена в 07:09. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА в направлении города с севера, а через шесть минут сообщили ещё об одном беспилотнике, приближавшемся с востока. Отбой прозвучал в 07:40.
После первого попадания в одном из районов города вспыхнул пожар. Также был повреждён частный дом. Впоследствии россияне нанесли повторный удар, в результате которого пострадали частные жилые дома и легковые автомобили.
По последним данным, число пострадавших в Одессе возросло до семи человек. Двое людей погибли. Пятеро пострадавших находятся в больницах: один человек — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести. Двум людям медики оказали помощь амбулаторно.
Как сообщали Новини.LIVE, днём 11 ноября Россия нанесла удар по Одесской области. Атака пришлась на рынок в центральной части Черноморска. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также повреждены прилегающие жилые дома и автомобили.
Также Новини.LIVE писали, что утро 12 ноября в Одессе прошло под звуки взрывов и воздушной тревоги. Российские беспилотники атаковали город, повредив жилой дом и гаражное помещение. Впоследствии враг нанес повторный удар, после которого загорелся автомобиль. К счастью, информации о пострадавших не поступало.