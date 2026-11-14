Горить судно в Чорному морі. Фото ілюстративне: today.ua

У Чорному морі безпілотник влучив у торговельне судно, яке прямувало до України через район румунського порту Суліна. Це сталося ввечері 13 листопада неподалік гирла Дунаю, поблизу Одещини. На борту пошкоджено вантажний кран, але моряки не постраждали. Румунська влада з'ясовує походження дрона.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Radio România Constanța та TVR Info.

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Дрон влучив у судно

За інформацією румунських журналістів, під удар потрапило судно Larissa 1, яке ходить під прапором Палау. У момент влучання воно перебувало приблизно за 6,8 морських миль на північний схід від населеного пункту Сфинту-Георге в повіті Тулча. Судно прямувало до рейду порту Суліна, звідки мало продовжити шлях до України. Безпілотник пошкодив вантажний кран. Після влучання екіпаж зв'язався з румунськими морськими службами. Пожежі на борту не виникло.

Реакція Румунії

Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря 14 листопада поспілкувався з журналістами у військовому порту Констанца. Посадовець пояснив, яку інформацію отримали відповідні служби після повідомлення екіпажу.

"Мене повідомили ще вночі, що в судно влучив безпілотник. Поранених і загиблих немає. Пошкоджена ділянка, де розташований кран. Ми підтримуємо зв'язок із військово-морськими силами, Міністерством внутрішніх справ і береговою охороною", — заявив Штефан-Раду Опря.

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Захист Румунії

За словами міністра, Румунія продовжує стежити за безпілотниками, які наближаються до її кордонів. Для цього військові використовують засоби спостереження та залучають авіацію. Повітряне патрулювання виконують румунські й іспанські літаки. Міністр розповів, що військові можуть залучати до таких завдань і гелікоптери. Він зазначив, що румунські пілоти вже збивали безпілотники під час виконання завдань із захисту повітряного простору.

Раніше Новини.LIVE розповідали про російську атаку на цивільне судно в одному з портів Одещини. Третього жовтня росіяни вдарили по вантажному судну під прапором Ліберії. Загинув матрос-моторист, ще троє моряків зазнали поранень. Після атаки 13 членів екіпажу евакуювали в безпечне місце.

Новини.LIVE повідомляли про атаку росіян на комерційне судно, яке перевозило рапсову олію. На початку жовтня стало відомо, що внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. На борту спалахнула пожежа в надбудові судна. Ця атака стала ще одним випадком ураження цивільного торговельного флоту в Чорному морі.

Також Новини.LIVE розповідали й про вантажне судно Emil, яке після російської атаки залишилося без екіпажу. Плавзасіб втратив здатність маневрувати та почав дрейфувати під впливом морських течій. П'ятого жовтня він рухався в напрямку виключної економічної зони Болгарії. Болгарські військові стежили за судном і попереджали інших моряків про небезпеку.