Горят судно в Черном море. Фото иллюстративное: today.ua

В Черном море беспилотник столкнулся с торговым судном, которое направлялось в Украину через район румынского порта Сулина. Это произошло вечером 13 ноября недалеко от устья Дуная, вблизи Одесской области. На борту поврежден грузовой кран, но моряки не пострадали. Румынские власти выясняют происхождение дрона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Radio România Constanța и TVR Info.

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Дрон попал в судно

По информации румынских журналистов, под удар попало судно Larissa 1, которое ходит под флагом Палау. В момент столкновения оно находилось примерно в 6,8 морских милях к северо-востоку от населенного пункта Сфинту-Георге в уезде Тулча. Судно направлялось к рейду порта Сулина, откуда должно было продолжить путь в Украину. Беспилотник повредил грузовой кран. После попадания экипаж связался с румынскими морскими службами. Пожара на борту не возникло.

Реакция Румынии

Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря 14 ноября пообщался с журналистами в военном порту Констанца. Чиновник объяснил, какую информацию получили соответствующие службы после сообщения экипажа.

"Мне сообщили еще ночью, что в судно попал беспилотник. Раненых и погибших нет. Повреждён участок, где расположен кран. Мы поддерживаем связь с военно-морскими силами, Министерством внутренних дел и береговой охраной", — заявил Штефан-Раду Опря.

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Защита Румынии

По словам министра, Румыния продолжает следить за беспилотниками, приближающимися к ее границам. Для этого военные используют средства наблюдения и привлекают авиацию. Воздушное патрулирование осуществляют румынские и испанские самолеты. Министр рассказал, что военные могут привлекать к таким задачам и вертолеты. Он отметил, что румынские пилоты уже сбивали беспилотники во время выполнения задач по защите воздушного пространства.

Ранее Новини.LIVE сообщали о российской атаке на гражданское судно в одном из портов Одесской области. Третьего октября россияне нанесли удар по грузовому судну под флагом Либерии. Погиб матрос-моторист, ещё трое моряков получили ранения. После атаки 13 членов экипажа были эвакуированы в безопасное место.

Новини.LIVE сообщали об атаке россиян на коммерческое судно, которое перевозило рапсовое масло. В начале октября стало известно, что в результате удара погиб один человек, еще семеро получили ранения. На борту вспыхнул пожар в надстройке судна. Эта атака стала еще одним случаем поражения гражданского торгового флота в Черном море.

Также Новини.LIVE рассказывали и о грузовом судне Emil, которое после российской атаки осталось без экипажа. Судно утратило способность маневрировать и начало дрейфовать под воздействием морских течений. Пятого октября оно двигалось в направлении исключительной экономической зоны Болгарии. Болгарские военные следили за судном и предупреждали других моряков об опасности.