Зруйновані фасади будинків у Чорноморську. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

У ніч проти 15 листопада росіяни атакували Чорноморськ на Одещині. Шестеро людей постраждали, одна з них опинилася заблокованою у власній квартирі. У місті пошкоджені житлові будинки, автомобілі та енергетична інфраструктура. На місці влучання працювали рятувальники, які допомагали мешканцям вибратися з пошкоджених осель.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Обвалені стіни та уламки зруйнованої будівлі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Росіяни пошкодили стіни та вікна будинку. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Росіяни понівечили дах і вікна будинку. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Руйнування у Чорноморську

За інформацією рятувальників, унаслідок російського удару значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. На її подвір'ї загорілися два припарковані автомобілі. Вибухова хвиля та уламки пошкодили газову трубу, вибили вікна й понівечили фасади сусідніх житлових будинків. Росіяни пошкодили й енергетичну інфраструктуру.

Росіяни понівечили фасади та вікна будинків. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Згоріла автівка на тлі пошкодженого будинку. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Уламки стін і пошкоджене спортивне обладнання. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Порятунок чоловіка

В одній із квартир після удару опинився заблокованим чоловік, який потребував допомоги. Рятувальники відчинили двері, надали йому першу домедичну допомогу та вивели з будинку. Після цього постраждалого передали медикам. Загалом, за попередніми даними, внаслідок нічної атаки постраждали шестеро людей. Інформації про їхній стан та характер травм поки немає.

Працівник ДСНС виводить пораненого мешканця. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Працівник ДСНС допомагає врятувати домашнього улюбленця. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Росіяни знищили автомобіль під час нічної атаки. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

На місці працювали й психологи ДСНС. Вони допомагали мешканцям, які пережили нічні вибухи та чиї оселі зазнали пошкоджень.

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Уламки конструкцій усередині пошкодженої будівлі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Пошкоджене подвір'я з уламками та вирвою. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Загиблий птах серед наслідків російського удару. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Новини.LIVE писали, що 14 листопада росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК на Одещині. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура Подільського району. Через пошкодження обладнання майже 50 тисяч родин залишилися без електропостачання. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути світло мешканцям.

Також Новини.LIVE розповідали про ранкову атаку на Одесу 13 листопада. Росіяни завдали кількох ударів по місту, внаслідок яких загинули двоє людей. Ще п'ятьох постраждалих госпіталізували, двоє з них перебували у важкому стані. Окупанти пошкодили приватні будинки та автомобілі, в одному з районів виникла пожежа.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про удар росіян по ринку в центрі Чорноморська 11 листопада. Унаслідок удару загинули троє людей, ще 11 постраждали. Росіяни пошкодили сусідні житлові будинки та автомобілі.