Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне ночью атаковали Одесчину: шесть пострадавших и разрушения

Россияне ночью атаковали Одесчину: шесть пострадавших и разрушения

Ua ru
15 ноября 2026 09:45
Россияне атаковали Черноморск в Одесской области: шестеро пострадавших Главное управление ГСЧС в Одесской области
Разрушенные фасады домов в Черноморске. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В ночь на 15 ноября россияне атаковали Черноморск в Одесской области. Шесть человек пострадали, одна из них оказалась заблокированной в собственной квартире. В городе повреждены жилые дома, автомобили и энергетическая инфраструктура. На месте попадания работали спасатели, которые помогали жителям выбраться из поврежденных домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Зруйнована частина будівлі після російського удару
Обрушенные стены и обломки разрушенного здания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Пошкоджений двоповерховий будинок у Чорноморську
Россияне повредили стены и окна дома. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Пошкоджений двоповерховий будинок у Чорноморську
Россияне повредили крышу и окна дома. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Разрушения в Черноморске

По информации спасателей, в результате российского удара значительные разрушения понесло четырехэтажное административное здание. На его дворе загорелись два припаркованных автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повредили фасады соседних жилых домов. Россияне повредили и энергетическую инфраструктуру

Зруйнована багатоповерхова будівля
Россияне повредили фасады и окна домов. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Знищений автомобіль на подвір'ї в Чорноморську
Сгоревший автомобиль на фоне поврежденного дома. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Зруйноване приміщення після удару по Чорноморську.
Обломки стен и повреждённое спортивное оборудование. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Спасение мужчины

В одной из квартир после удара оказался заблокированным мужчина, нуждавшийся в помощи. Спасатели открыли дверь, оказали ему первую домедицинскую помощь и вывели из дома. После этого пострадавшего передали медикам. Всего, по предварительным данным, в результате ночной атаки пострадали шесть человек. Информации об их состоянии и характере травм пока нет.

Рятувальник допомагає постраждалому чоловікові вийти
Сотрудник ГСЧС выводит раненого жильца. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Рятувальник передає собаку місцевій мешканці
Сотрудник ГСЧС помогает спасти домашнего питомца. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Згорілий автомобіль після атаки на Чорноморськ
Россияне уничтожили автомобиль во время ночной атаки. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

На месте работали и психологи ГСЧС. Они помогали жителям, пережившим ночные взрывы и чьи дома были повреждены.

Читайте также:
Зруйнований коридор будівлі після російської атаки
Обломки конструкций внутри поврежденного здания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Уламки після російського удару по Чорноморську
Поврежденный двор с обломками и воронкой. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Загиблий голуб після нічної атаки
Погибшая птица среди последствий российского удара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября россияне нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура Подольского района. Из-за повреждения оборудования почти 50 тысяч семей остались без электроснабжения. Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть свет жителям.

Также Новини.LIVE сообщали об утренней атаке на Одессу 13 ноября. Россияне нанесли несколько ударов по городу, в результате которых погибли два человека. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии. Оккупанты повредили частные дома и автомобили, в одном из районов возник пожар.

Ранее Новини.LIVE сообщали об ударе россиян по рынку в центре Черноморска 11 ноября. В результате удара погибли три человека, ещё 11 пострадали. Россияне повредили соседние жилые дома и автомобили.

Одесская область Новости Одессы атака пострадавшие Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации