Разрушенные фасады домов в Черноморске. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В ночь на 15 ноября россияне атаковали Черноморск в Одесской области. Шесть человек пострадали, одна из них оказалась заблокированной в собственной квартире. В городе повреждены жилые дома, автомобили и энергетическая инфраструктура. На месте попадания работали спасатели, которые помогали жителям выбраться из поврежденных домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Обрушенные стены и обломки разрушенного здания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Россияне повредили стены и окна дома. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Россияне повредили крышу и окна дома. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Разрушения в Черноморске

По информации спасателей, в результате российского удара значительные разрушения понесло четырехэтажное административное здание. На его дворе загорелись два припаркованных автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повредили фасады соседних жилых домов. Россияне повредили и энергетическую инфраструктуру.

Россияне повредили фасады и окна домов. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Сгоревший автомобиль на фоне поврежденного дома. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Обломки стен и повреждённое спортивное оборудование. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Спасение мужчины

В одной из квартир после удара оказался заблокированным мужчина, нуждавшийся в помощи. Спасатели открыли дверь, оказали ему первую домедицинскую помощь и вывели из дома. После этого пострадавшего передали медикам. Всего, по предварительным данным, в результате ночной атаки пострадали шесть человек. Информации об их состоянии и характере травм пока нет.

Сотрудник ГСЧС выводит раненого жильца. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Сотрудник ГСЧС помогает спасти домашнего питомца. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Россияне уничтожили автомобиль во время ночной атаки. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

На месте работали и психологи ГСЧС. Они помогали жителям, пережившим ночные взрывы и чьи дома были повреждены.

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Обломки конструкций внутри поврежденного здания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Поврежденный двор с обломками и воронкой. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Погибшая птица среди последствий российского удара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября россияне нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура Подольского района. Из-за повреждения оборудования почти 50 тысяч семей остались без электроснабжения. Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть свет жителям.

Также Новини.LIVE сообщали об утренней атаке на Одессу 13 ноября. Россияне нанесли несколько ударов по городу, в результате которых погибли два человека. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии. Оккупанты повредили частные дома и автомобили, в одном из районов возник пожар.

Ранее Новини.LIVE сообщали об ударе россиян по рынку в центре Черноморска 11 ноября. В результате удара погибли три человека, ещё 11 пострадали. Россияне повредили соседние жилые дома и автомобили.