Россияне ночью атаковали Одесчину: шесть пострадавших и разрушения
В ночь на 15 ноября россияне атаковали Черноморск в Одесской области. Шесть человек пострадали, одна из них оказалась заблокированной в собственной квартире. В городе повреждены жилые дома, автомобили и энергетическая инфраструктура. На месте попадания работали спасатели, которые помогали жителям выбраться из поврежденных домов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Разрушения в Черноморске
По информации спасателей, в результате российского удара значительные разрушения понесло четырехэтажное административное здание. На его дворе загорелись два припаркованных автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повредили фасады соседних жилых домов. Россияне повредили и энергетическую инфраструктуру.
Спасение мужчины
В одной из квартир после удара оказался заблокированным мужчина, нуждавшийся в помощи. Спасатели открыли дверь, оказали ему первую домедицинскую помощь и вывели из дома. После этого пострадавшего передали медикам. Всего, по предварительным данным, в результате ночной атаки пострадали шесть человек. Информации об их состоянии и характере травм пока нет.
На месте работали и психологи ГСЧС. Они помогали жителям, пережившим ночные взрывы и чьи дома были повреждены.
Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября россияне нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура Подольского района. Из-за повреждения оборудования почти 50 тысяч семей остались без электроснабжения. Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть свет жителям.
Также Новини.LIVE сообщали об утренней атаке на Одессу 13 ноября. Россияне нанесли несколько ударов по городу, в результате которых погибли два человека. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии. Оккупанты повредили частные дома и автомобили, в одном из районов возник пожар.
Ранее Новини.LIVE сообщали об ударе россиян по рынку в центре Черноморска 11 ноября. В результате удара погибли три человека, ещё 11 пострадали. Россияне повредили соседние жилые дома и автомобили.