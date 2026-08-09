Атака РФ на Одесскую область: число пострадавших возросло до 13

Последствия атаки РФ на Одессу. Фото: Одесская ОВА

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ. Энергетики частично восстановили электроснабжение, при этом число пострадавших в результате удара возросло до 13 человек.

Об этом сообщают ДТЭК и Одесская ОВА, передает Новини.LIVE.

В Одесской области восстанавливают электроснабжение

После ночной атаки российских войск энергетики ДТЭК в течение дня частично восстановили питание объектов критической инфраструктуры и вернули электроэнергию 128,4 тысячам семей Одесской области.

Ремонтные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

В ДТЭК призвали жителей, у которых уже появился свет, не включать одновременно несколько энергоемких приборов. Это поможет снизить нагрузку на поврежденную сеть.

Сообщение ДТЭК "Одесские электросети". Скриншот: Facebook

Число пострадавших возросло до 13

В то же время Одесская областная военная администрация сообщила об увеличении числа пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки до 13 человек.

В настоящее время шестеро пострадавших находятся в больницах. Один из них — в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней тяжести.

Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь амбулаторно. Всем, кто пострадал в результате атаки, оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В области продолжают работать соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российского удара и восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Сообщение Одесской ОВА. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Россия нанесла по Одессе один из самых массированных ударов за последнее время, применив, в частности, дорогостоящие ракеты. Часть ударов была направлена по портовой инфраструктуре, однако в Военно-морских силах Украины сомневаются в военной целесообразности таких затрат. При этом российские корабли по-прежнему избегают выходов в Черное море из-за опасений понести потери

Новини.LIVE писали, что после массированной ночной атаки РФ исторический центр Одессы продолжает восстанавливаться после попадания в жилой дом. На месте работают спасатели и коммунальные службы, а жителям поврежденного жилья помогают подготовить документы для получения компенсации.

Новини.LIVE информировали, что глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил: во время ночной атаки российские войска применили несколько десятков ракет и беспилотников. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилые дома. В двух районах Одессы были повреждены, а местами частично разрушены несколько многоэтажек. Кроме того, из-за вызванных атаками пожаров были уничтожены и повреждены автомобили местных жителей.