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Атака РФ по Одессе — пострадали люди и гражданская инфраструктура

20 марта 2025 23:34
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Одессы 20 марта — повреждена гражданская инфраструктура и есть пострадавшие
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Поздно вечером в четверг, 20 марта, россияне массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. Пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка. В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары", — говорится в сообщении.

Также в ОВА подтвердили информацию, что в трех районах города отразились локальные аварийные отключения света. В частности, в Приморском, Пересыпском и Киевском.

Кипер также проинформировал, что в регионе продолжается тревога. В связи с этим есть вероятность повторных ударов РФ.

Напомним, что взрывы в Одессе прогремели менее двух часов назад. В воздушном пространстве области военные фиксировали вражеские ударные беспилотники.

Также мы сообщали, что этим вечером сильные звуки взрывов раздались в Запорожье. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения КАБов.

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