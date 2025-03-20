Вибухи в Одесі ввечері 20 березня — яка загроза

В Одесі пролунали потужні вибухи — яка загроза
Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 20 березня. Наразі в повітряному просторі України зафіксовано ударні безпілотники ворога.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
Інформація про перші вибухи в місті зʼявилася близько 21:49.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух групи російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, близько 21:37 потужні вибухи пролунали в Запорізькій області. Ворог скидає КАБи.
Також 20 березня загарбники завдали удару по Сумщині, вбивши двох людей.
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