Вибухи в Одесі ввечері 20 березня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 20 березня. Наразі в повітряному просторі України зафіксовано ударні безпілотники ворога.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

Інформація про перші вибухи в місті зʼявилася близько 21:49.

Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух групи російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, близько 21:37 потужні вибухи пролунали в Запорізькій області. Ворог скидає КАБи.

Також 20 березня загарбники завдали удару по Сумщині, вбивши двох людей.