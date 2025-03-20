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В Одесі пролунали потужні вибухи — яка загроза

20 березня 2025 21:54
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Одесі ввечері 20 березня — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 20 березня. Наразі в повітряному просторі України зафіксовано ударні безпілотники ворога.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інформація про перші вибухи в місті зʼявилася близько 21:49.

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Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух групи російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 20 березня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, близько 21:37 потужні вибухи пролунали в Запорізькій області. Ворог скидає КАБи.

Також 20 березня загарбники завдали удару по Сумщині, вбивши двох людей.

Одеса війна вибух обстріли повітряна тривога
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