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В Одессе прогремели мощные взрывы — какая угроза

20 марта 2025 21:54
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Одессе вечером 20 марта — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Одессе прогремели вечером, 20 марта. Сейчас в воздушном пространстве Украины зафиксированы ударные беспилотники врага.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о первых взрывах в городе появилась около 21:49.

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Посты о взрывах в Одессе. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении группы российских ударных беспилотников из акватории Черного моря.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 20 березня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, около 21:37 мощные взрывы прогремели в Запорожской области. Враг сбрасывает КАБы.

Также 20 марта захватчики нанесли удар по Сумской области, убив двух человек.

Одесса война взрыв обстрелы воздушная тревога
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