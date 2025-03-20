Взрывы в Одессе вечером 20 марта — какая угроза

В Одессе прогремели мощные взрывы — какая угроза
Взрывы в Одессе прогремели вечером, 20 марта. Сейчас в воздушном пространстве Украины зафиксированы ударные беспилотники врага.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе
Информация о первых взрывах в городе появилась около 21:49.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении группы российских ударных беспилотников из акватории Черного моря.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, около 21:37 мощные взрывы прогремели в Запорожской области. Враг сбрасывает КАБы.
Также 20 марта захватчики нанесли удар по Сумской области, убив двух человек.
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