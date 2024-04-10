Атака "шахедов" на юг – сильные взрывы в Одесской области

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Одесской области сейчас 10 апреля раздаются в результате работы сил противовоздушной обороны. На южные, восточные и центральные области происходит атака ударных беспилотников.

О работе ПВО сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук.

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"Одесса. Идет боевая работа..." - отметил Братчук.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

Незадолго до этого воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в сторону Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

В настоящее время воздушная тревога распространилась на центральные, южные и восточные области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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