Атака "шахедов" на юг – сильные взрывы в Одесской области
10 апреля 2024 23:46
обновлено: 00:12
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Одесской области сейчас 10 апреля раздаются в результате работы сил противовоздушной обороны. На южные, восточные и центральные области происходит атака ударных беспилотников.
О работе ПВО сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук.
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"Одесса. Идет боевая работа..." - отметил Братчук.
Незадолго до этого воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в сторону Одесской области.
В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города пройти в укрытие.
В настоящее время воздушная тревога распространилась на центральные, южные и восточные области.
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