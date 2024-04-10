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Атака "шахедов" на юг – сильные взрывы в Одесской области

10 апреля 2024 23:46
обновлено: 00:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака "шахедов" на юг – сильные взрывы в Одесской области
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одесской области сейчас 10 апреля раздаются в результате работы сил противовоздушной обороны. На южные, восточные и центральные области происходит атака ударных беспилотников.

О работе ПВО сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук.

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Взрывы в Одесской области сейчас 10 апреля

"Одесса. Идет боевая работа..." - отметил Братчук.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

Незадолго до этого воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в сторону Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

В настоящее время воздушная тревога распространилась на центральные, южные и восточные области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 10 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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