Последствия одного из ударов по Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В 2026 году Одесса столкнулась со значительным усилением российских атак. Количество обстрелов города выросло почти втрое по сравнению с прошлым годом, а количество воздушных тревог увеличилось почти вдвое. Наибольшая нагрузка пришлась на объекты критической инфраструктуры, от которых зависит работа городских систем. Несмотря на это, город продолжает обеспечивать жизнедеятельность.

О росте интенсивности российских атак рассказал первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов во время заседания исполнительного комитета, передает Новини.LIVE.

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Рост количества тревог

По данным городских властей, в 2026 году количество воздушных тревог в Одессе достигло 1 637. Это почти вдвое больше, чем за весь 2025 год, когда сирены звучали 846 раз. По словам Александра Филатова, приведенные цифры являются официальными и отражают количество тревог по состоянию на вечер 25 ноября.

"Что касается воздушных тревог: 2022 год — 550, 2023 год — 463, 2024 год — 816, 2025 год — 846, 2026 год — 1 637", — сообщил первый вице-мэр.

Количество обстрелов

В 2026 году российские войска обстреливали Одессу 203 раза. Это почти в 2,7 раза больше, чем в 2025 году, когда город пережил 75 ударов. Для сравнения: в 2024 году было зафиксировано 59 атак, в 2023-м — 24, а в 2022-м — 17. Российские войска наносили удары не только по жилым районам, но и по объектам критической инфраструктуры. Из-за этого городским службам становится сложнее поддерживать стабильную работу систем жизнеобеспечения.

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"Это то, что сюда летело и прилетало, в том числе по критической инфраструктуре. И вы знаете, какими бы ни были планы обеспечения устойчивости, очень трудно удержать любую систему", — подчеркнул Филатов.

Трудные месяцы

Несмотря на постоянные обстрелы, город продолжает функционировать. В то же время первый вице-мэр предупредил, что ближайший период будет непростым, ведь ни одна система жизнеобеспечения не может работать бесперебойно в условиях постоянных атак.

"Не существует такого устройства, которое можно было бы включить в розетку, и весь город продолжал бы функционировать, как это было до 24 февраля 2022 года", — пояснил он.

Филатов также отметил, что Одесса готовилась к сложному периоду и работала над планами обеспечения устойчивости. Однако масштабы российских атак существенно затрудняют задачу поддержания стабильной работы городской инфраструктуры.

Обстрелы за сутки

Стоит отметить, что только 26 ноября воздушную тревогу в Одесском районе объявляли семь раз. Первая прозвучала в 07:37 из-за угрозы атаки российских беспилотников и длилась до 08:10. Позже, в 09:17, объявили ракетную тревогу, которая длилась 20 минут. После этого в течение дня ещё четыре раза сообщали об угрозе атак беспилотников: в 11:13, 11:37, 13:12 и 13:39. Последнюю тревогу объявили в 14:20.

Во время одной из атак РФ нанесла удар по Одессе. По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака — инфраструктура повреждена. Последствия в настоящее время выясняются.

Ранее мы писали, что в Одессе в среду, 25 ноября, в результате российского удара частично разрушен частный жилой дом. На месте попадания работали спасатели, которые проводили аварийно-спасательные работы.

Также ранее сообщалось, что во вторник, 24 ноября, армия РФ атаковала Одесскую область. Погибли мужчина 1985 года рождения и подросток 2009 года рождения. Еще трое человек, среди которых 12-летний ребенок, пострадали.