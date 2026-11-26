Наслідки одного з ударів по Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У 2026 році Одеса зіткнулася зі значним посиленням російських атак. Кількість обстрілів міста зросла майже утричі порівняно з минулим роком, а повітряних тривог стало майже вдвічі більше. Найбільше навантаження припало на об’єкти критичної інфраструктури, від яких залежить робота міських систем. Попри це, місто продовжує забезпечувати життєдіяльність.

Про зростання інтенсивності російських атак розповів перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов під час засідання виконавчого комітету, передає Новини.LIVE.

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Зростання кількості тривог

За даними міської влади, у 2026 році кількість повітряних тривог в Одесі сягнула 1 637. Це майже вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік, коли сирени лунали 846 разів. За словами Олександра Філатова, наведені цифри є офіційними та відображають кількість тривог станом на вечір 25 листопада.

"Стосовно повітряних тривог: 2022 рік — 550, 2023 рік — 463, 2024 рік — 816, 2025 рік — 846, 2026 рік — 1 637", — повідомив перший віцемер.

Кількість обстрілів

У 2026 році російські війська обстрілювали Одесу 203 рази. Це майже у 2,7 раза більше, ніж у 2025 році, коли місто пережило 75 ударів. Для порівняння, у 2024 році зафіксували 59 атак, у 2023-му — 24, а у 2022-му — 17. Російські війська били не лише по житлових районах, а й по об’єктах критичної інфраструктури. Через це міським службам стає складніше підтримувати стабільну роботу систем життєзабезпечення.

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"Це те, що сюди летіло і прилітало, в тому числі по критичній інфраструктурі. І ви знаєте, які б плани стійкості не були, дуже важко утримати будь-яку систему", — наголосив Філатов.

Складні місяці

Попри постійні обстріли, місто продовжує функціонувати. Водночас перший віцемер попередив, що найближчий період буде непростим, адже жодна система життєзабезпечення не може працювати безперебійно за умов постійних атак.

"Не існує такого приладу, щоб увімкнути в розетку, і все місто продовжувало функціонувати, як це було до 24 лютого 2022 року", — пояснив він.

Філатов також зауважив, що Одеса готувалася до складного періоду та працювала над планами стійкості. Однак масштаби російських атак суттєво ускладнюють завдання збереження стабільної роботи міської інфраструктури.

Обстріли за добу

Варто зазначити, що лише 26 листопада повітряну тривогу в Одеському районі оголошували сім разів. Перша пролунала о 07:37 через загрозу атаки російських безпілотників і тривала до 08:10. Пізніше, о 09:17, оголосили ракетну небезпеку, яка тривала 20 хвилин. Після цього протягом дня ще чотири рази повідомляли про загрозу дронових атак: об 11:13, 11:37, 13:12 та 13:39. Останню тривогу оголосили о 14:20.

Під час однієї з атак, РФ вдарила по Одесі. За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака — пошкоджено інфраструктуру. Наслідки наразі з'ясовуються.

Раніше ми писали, що в Одесі у середу, 25 листопада внаслідок російського удару частково зруйновано приватний житловий будинок. На місці влучання працювали рятувальники, які проводили аварійно-рятувальні роботи.

Також раніше повідомляли, що у вівторок, 24 листопада, армія РФ атакувала Одещину. Загинув чоловік 1985 року народження та підліток 2009 року народження. Ще троє людей, серед яких 12-річна дитина, постраждали.