Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Надвечір, 25 листопада, в Одесі пролунала серія вибухів. Росіяни атакують реактивними дронами з акваторії Чорного моря. Ймовірно було чутно роботу ППО. Жителям міста варто не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Реклама

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 25 листопада, в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Росія атакує місто дронами з акваторії Чорного моря. Ймовірно було чути роботу ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Попередня атака

Удень, 25 листопада, внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників на Одесу та передмістя пошкоджено житловий комплекс, цивільне підприємство та виробництво побутової паперової продукції. Відомо про трьох постраждалих в Одесі. Вони дістали осколкові поранення, медики надали їм необхідну допомогу.



Також через обстріл частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Медичні установи продовжують працювати без перебоїв. Наразі енергетики ліквідовують наслідки атаки та працюють над відновленням електропостачання.

Укриття в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Читайте також:

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Раніше ми писали, що Росія зберігає можливість завдати масованого ракетного удару з Чорного та Каспійського морів. За один залп ворог може випустити до 60–80 крилатих ракет "Калібр". Під загрозою застосування такого озброєння залишається й Одещина, адже російські кораблі досі мають відповідні пускові установки.

Також раніше повідомляли, що у вівторок, 24 листопада, армія РФ атакувала Одещину. Загинув чоловік 1985 року народження та підліток 2009 року народження. Ще троє людей, серед яких 12-річна дитина, постраждали.