Пожежа на Одещині після обстрілу 24 листопада 2026 року. Фото: facebook.com/DSNSODE

У вівторок, 24 листопада, армія РФ атакувала Одещину. Загинув чоловік 1985 року народження та підліток 2009 року народження. Ще троє людей, серед яких 12-річна дитина, постраждали.

Про це з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та Головного управління ДСНС України в Одеській області передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару РФ по Одещині 24 листопада

В Одеському районі атака пошкодила виробничу будівлю та три легковики. Спалахнула пожежа. На цій локації загинув 41-річний чоловік, а ще одна людина зазнала поранень.

Займання на Одещині після атаки 24 листопада 2026 року. Фото: t.me/odeskaODA

У Подільську сталося влучання на відкритій території. Від удару постраждали гараж і дві легкові автівки. Загинув 17-річний підліток.

Пожежа, яка виникла на Одещині після атаки 24 листопада 2026 року. Фото: t.me/odeskaODA

Правоохоронці документують наслідки атаки. На місцях влучань працювали понад 60 рятувальників.

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Пожежа, яка спалахнула на Одещині внаслідок атаки 24 листопада 2026 року. Фото: t.me/odeskaODA

Раніше Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали повідомляв, що надвечір 24 листопада в Одесі пролунала низка вибухів. Росіяни атакували місто реактивними безпілотниками. Працювала ППО.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Одеси вранці 24 листопада зазнала пошкоджень будівля міської лікарні. За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, пацієнти та медичний персонал не постраждали. Заклад продовжує працювати.