Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Надвечір, 24 листопада, в Одесі пролунала серія вибухи. Росіяни вчергове атакують реактивними безпілотниками. Ймовірно було чутно роботу протиповітряної в області. Крім того, під час попередньої атаки на обласний центр постраждала людина.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про загрозу дронів. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Ввечері, 24 листопада, близько 16:19, в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Росія атакує місто реактивними дронами. Ймовірно було чути роботу ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Попередня атака

Перед цим РФ вчорегове атакувала місто безпілотниками. За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворог вдарив по інфраструктурі Одеси. Попередньо відомо про одного постраждалого. Інші наслідки уточнюються.

Застосування реактивних БпЛА

Додамо, росіяни почали активніше застосовувати реактивні ударні БпЛА "Герань". Вони швидші, ніж звичайні Shahed, через це їх складніше перехоплювати. Адже звичайни ударний дрон може розганятися до 370 км/год, а "Герань-4" — до 500 км/год. За даними української розвідки, "Герань-4" має посилений корпус і турбореактивний двигун. Дрон здатний виконувати маневри на швидкості 300–400 км/год та може нести бойову частину вагою до 90 кг. Водночас через потужніше теплове випромінювання такі безпілотники можуть бути помітнішими для окремих засобів протиповітряної оборони.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Раніше ми писали, що росіяни продовжують атакувати Одесу, обираючи для ударів людні місця та об'єкти, від яких залежить життя міста. Під загрозою залишаються мости регіону, водопостачання та енергетика. Таку тактику окупанти застосовують від початку повномасштабного вторгнення, щоб посилити тиск на мирних жителів.

Також ми повідомляли, що Росія зберігає можливість завдати масованого ракетного удару з Чорного та Каспійського морів. За один залп ворог може випустити до 60–80 крилатих ракет "Калібр". Під загрозою застосування такого озброєння залишається й Одещина, адже російські кораблі досі мають відповідні пускові установки.