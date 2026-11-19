Машина швидкої допомоги біля лікарні. Фото: Новини.LIVE

Після масованої атаки росіян на середмістя Одеси сьогодні, 19 листопада, у лікарнях залишаються семеро постраждалих. Один із пацієнтів перебуває у важкому стані в реанімації. Люди отримали численні уламкові поранення, переломи, опіки та інші тяжкі травми. Серед постраждалих є звичайні перехожі та ті, кого атака застала на робочому місці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на директорку департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олену Колоденко.

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Стан постраждалих після атаки

За інформацією Олени Колоденко, після обстрілу медики приймали поранених у кількох міських лікарнях. В одному з медзакладів зараз продовжують лікування троє людей. Одного з них уже перевели з реанімації до звичайного відділення, ще один перебуває в отоларингологічному відділенні.

"Серед них є ушкодження, що потребують тривалого лікування.

Це множинні поранення, множинні осколкові поранення, переломи кісток, травматична ампутація кисті одного пацієнта, опікові травми у пацієнта, який знаходиться в іншій лікарні, і акубаротравма", — сказала Олена Колоденко.

За словами Олени Колоденко, один із пацієнтів досі перебуває у важкому стані в реанімації. Більшість госпіталізованих — це чоловіки середнього віку.

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Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Колоденко. Фото: Новини.LIVE

Росіяни атакували центр Одеси

Новини.LIVE писали, що напередодні вранці, 18 листопада, росіяни тричі атакували історичний центр Одеси реактивними безпілотниками. Перший вибух пролунав близько 10:07, коли на центральних вулицях було багатолюдно: одесити йшли на роботу, працювали магазини, кав'ярні та офіси. Окупанти влучили в районі вулиці Європейської, де загинули троє людей: дві жінки віком 19 і 40 років та 19-річний чоловік. Серед них — і Христина Лисенко, багаторічна координаторка, адміністраторка та продюсерка телеканалу "Перший міський. Одеса". Вона прямувала вулицею Європейською до офісу, коли загарбники обірвали її життя. До роботи жінці залишалося лише три квартали.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF) засудила атаку росіян на Одесу. Представники організації вшанували пам'ять продюсерки Христини Лисенко та закликали притягнути до відповідальності винних у вбивствах медійників.

Атакою росіяни пошкодили житлові будинки, офісні приміщення, магазини та припарковані автомобілі. Один із легковиків загорівся. Менш ніж за годину, близько 10:59, загарбники знову атакували центр міста, коли, за даними Президента України Володимира Зеленського там уже працювали рятувальники і поліція. Цього разу вони пошкодили адміністративну будівлю, на даху та мансардному поверсі якої спалахнула пожежа. Третій вибух пролунав о 12:09. Під час цієї атаки росіяни вбили ще одну людину. Загалом загинули четверо одеситів.

Сьогодні, 19 листопада, в Одесі оголосили день жалоби за загиблими. На будівлях приспустять Державний Прапор України та прапор міста з траурними стрічками. Підприємствам, установам і організаціям рекомендували обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Одесу атакували дронами

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE, що окупанти застосували реактивні безпілотники. Унаслідок ударів пошкоджень зазнали також навчальні заклади та трамвай. За уточненими даними, росіяни пошкодили 16 будинків, у яких вибило 324 вікна. У Першому ліцеї діти під час атаки перебували в укритті, тому ніхто з учнів і вчителів не постраждав. Заклад тимчасово перейшов на дистанційне навчання. В іншому коледжі окупанти пошкодили дах.