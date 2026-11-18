Люди зібралися на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Сьогодні, 18 листопада, росіяни атакували Одесу. Унаслідок обстрілу в центрі міста пошкоджено житловий будинок. Відомо про загиблих людей, також є поранені. Медики надають їм необхідну допомогу. Точну кількість постраждалих та масштаби руйнувань наразі встановлюють.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Наслідки атаки на Одесу

За інформацією Сергія Лисака, унаслідок атаки загинула людина, кількість поранених наразі уточнюють. Усім, хто зазнав травм, медики надають необхідну допомогу.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина. Щирі співчуття рідним і близьким", — написав Сергій Лисак.

У центрі Одеси після обстрілу пошкоджено фасади та вітрини магазинів, а тротуар засипаний уламками скла й будівельних конструкцій. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Міська влада також встановлює масштаби пошкоджень житлового будинку в центрі Одеси. Зазначимо, що від початку доби 18 листопада в Одеському районі повітряну тривогу оголошували вже чотири рази. Під час третьої тривоги, яка тривала з 10:01 до 10:10, росіяни завдали удару по центру Одеси.

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Унаслідок атаки росіян в Одесі пошкоджено декоративне вітражне скління над дерев'яними дверима будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Оновлено: За оновленою інформацією начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, кількість загиблих унаслідок ударів росіян по Одесі зросла до двох. Також стало відомо, що окупанти вдруге атакували центр міста. Внаслідок повторного удару вони пошкодили житловий будинок та навчальний заклад. Масштаби руйнувань наразі уточнюють.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Останні атаки на Одещину

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 17 листопада росіяни атакували енергетичну підстанцію на півдні Одещини. Через обстріл без електроенергії залишилися 3,3 тисячі родин, а об'єкти критичної інфраструктури перейшли на резервні генератори. Окупанти також пошкодили адміністративну будівлю, гуртожиток, склад будівельних матеріалів і вантажні автомобілі. Відомо про одну постраждалу людину. Енергетики змогли повернути світло частині споживачів завдяки перемиканню на інші лінії.

Також Новини.LIVE розповідали про удари росіян по підприємствах Одещини 16 листопада. Окупанти атакували об'єкти агрологістики та пакувальної промисловості реактивними безпілотниками. На підприємстві з виробництва гофрокартону згоріли обладнання та готова продукція, а двоповерхова адміністративно-складська будівля зазнала значних руйнувань. Власник виробництва Микола Лікоєв оцінив можливі збитки в мільйони гривень. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє чоловіків віком 40 і 58 років, обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Раніше Новини.LIVE писали, що в ніч проти 16 листопада росіяни пошкодили інфраструктурні об'єкти та кілька приватних будинків на Одещині. В одному з помешкань вибило вікна й пошкодило фасад, поруч зазнав пошкоджень автомобіль. За іншою адресою росіяни пошкодили житловий будинок і надвірну споруду. Після влучань виникли пожежі, які загасили рятувальники. За попередніми даними, люди не постраждали.