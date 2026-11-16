Рятувальники гасять пожежу після влучання. Фото ілюстративне: Головне управління ДСНС в Одеській області

У ніч проти 16 листопада росіяни вкотре масовано атакували Одещину. Окупанти пошкодили інфраструктуру, а через уламки та вибухові хвилі руйнувань зазнали приватні будинки. У помешканнях повибивало вікна, пошкоджені автомобілі. На місцях влучань виникли пожежі. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Пошкоджене вікно після атаки росіян. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Наслідки нічної атаки

За інформацією Олега Кіпера, росіяни вночі завдали масованого удару по Одеській області. Окупанти пошкодили інфраструктурні об'єкти, а уламки та вибухові хвилі завдали шкоди кільком приватним будинкам. У будівлях вибило шибки.

"Попередньо, обійшлося без постраждалих", — повідомив Олег Кіпер.

Сліди руйнувань на землі після атаки. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

У ДСНС уточнили, що в одному з житлових будинків пошкоджені вікна та фасад. Поруч стояв легковий автомобіль, який також зазнав пошкоджень. За іншою адресою росіяни пошкодили приватний будинок і надвірну споруду. Після влучань виникли пожежі. Рятувальники прибули на місця та загасили всі осередки займання.

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Розбиті вікна та пошкоджений кузов автомобіля.

Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Атака напередодні

Упродовж 15 листопада росіяни також атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Вони пошкодили житловий будинок, складську будівлю та автомобільний салон. На всіх трьох об'єктах спалахнули пожежі. За інформацією ДСНС, вогнеборці загасили займання, хоча роботу ускладнювали повторні повітряні тривоги. До ліквідації наслідків атак залучили понад 40 рятувальників. Унаслідок цих ударів люди також не постраждали.

Наслідки атаки росіян на автоцентр. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Вогнеборці борються з вогнем після атаки. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Знищені вогнем машини після атаки росіян. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Новини.LIVE писали, що росіяни напередодні атакували Чорноморськ. Постраждали шестеро людей. У місті окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру та частково зруйнували чотириповерхову адміністративну будівлю. Пошкоджень зазнали житлові будинки й газова труба, а після влучань загорілися два автомобілі. Рятувальники визволили чоловіка, який опинився заблокованим у квартирі.

Також Новини.LIVE розповідали, як росіяни змінили тактику атак реактивними дронами на Одесу. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, окупанти вимикають двигуни безпілотників перед наближенням до цілі, після чого ті продовжують рух за інерцією. Росіяни прокладають маршрути через житлову забудову та змінюють висоту польоту, що ускладнює роботу ППО.