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Главная Одесса Россияне снова массированно атаковали Одесчину: последствия обстрелов

Россияне снова массированно атаковали Одесчину: последствия обстрелов

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16 ноября 2026 09:15
Ночная атака на Одесчину 16 ноября: последствия обстрела Главное управление ГСЧС в Одесской области
Спасатели тушат пожар после попадания снаряда. Фото иллюстративное: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В ночь на 16 ноября россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Одесской области. Оккупанты повредили инфраструктуру, а в результате попадания обломков и взрывных волн пострадали частные дома. В домах выбило окна, повреждены автомобили. В местах попаданий возникли пожары. По предварительной информации, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Вибите вікно пошкодженого будинку на Одещині.
Поврежденное окно после атаки россиян. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Последствия ночной атаки

По информации Олега Кипера, россияне ночью нанесли массированный удар по Одесской области. Оккупанты повредили инфраструктурные объекты, а обломки и взрывные волны нанесли ущерб нескольким частным домам. В зданиях выбило стекла.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", — сообщил Олег Кипер.

Пошкоджена земля після нічної атаки росіян.
Следы разрушений на земле после атаки. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В ГСЧС уточнили, что в одном из жилых домов повреждены окна и фасад. Рядом стоял легковой автомобиль, который также получил повреждения. По другому адресу россияне повредили частный дом и приусадебное сооружение. После попаданий возникли пожары. Спасатели прибыли на место и потушили все очаги возгорания.

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Разбитые окна и поврежденный кузов автомобиля.
Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Атака накануне

В течение 15 ноября россияне также атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Они повредили жилой дом, складское здание и автосалон. На всех трех объектах вспыхнули пожары. По информации ГСЧС, пожарные потушили возгорания, хотя работу затрудняли повторные воздушные тревоги. К ликвидации последствий атак привлекли более 40 спасателей. В результате этих ударов люди также не пострадали.

Пошкоджена будівля автомобільного центру на Одещині
Последствия атаки россиян на автоцентр. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Рятувальники гасять пожежу серед зруйнованих конструкцій.
Пожарные борются с огнем после атаки. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Рятувальник гасить згорілі автомобілі всередині автоцентру.
Уничтоженные огнем машины после атаки россиян. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Новини.LIVE сообщали, что накануне россияне атаковали Черноморск. Пострадали шесть человек. В городе оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру и частично разрушили четырёхэтажное административное здание. Повреждения получили жилые дома и газопровод, а после попаданий загорелись два автомобиля. Спасатели освободили мужчину, который оказался заблокированным в квартире.

Также Новини.LIVE рассказывали, как россияне изменили тактику атак реактивными дронами на Одессу. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, оккупанты выключают двигатели беспилотников перед приближением к цели, после чего те продолжают движение по инерции. Россияне прокладывают маршруты через жилую застройку и меняют высоту полёта, что затрудняет работу ПВО.

Одесская область Новости Одессы атака обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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