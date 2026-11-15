Пожежа після влучання дрона. Фото: ОВА

Росіяни знову масовано атакували Одещину, зокрема й Одесу. У різних районах області окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру, зруйнували будівлю автомобільного центру та складські приміщення. Після влучань спалахнули пожежі, загорілися машини. Інформації про постраждалих наразі немає, а рятувальники продовжують працювати на місцях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

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Наслідки атаки на Одещину

За інформацією Олега Кіпера, росіяни завдали масованого удару по кількох районах області. Серед зруйнованих об'єктів є автомобільний центр та складські приміщення. Частину складів використовували для зберігання зерна. Після атаки виникли пожежі, загорілися автомобілі. На місцях працюють відповідні служби.

"Інформація про постраждалих наразі не надходила", — повідомив Олег Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Що відомо про атаку на Одесу

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив атаку на обласний центр. Росіяни пошкодили міську інфраструктуру, а на місцях влучань спалахнули автомобілі.

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"Постраждала інфраструктура. Горять автівки", — зазначив Сергій Лисак.

Допис Сергія лисака. Фото: скриншот з Telegram

Масштаби руйнувань та інші подробиці атаки ще з'ясовують. Зазначимо, що упродовж сьогоднішнього дня в Одесі та різних районах Одещини неодноразово оголошували повітряну тривогу, під час якої було чутно вибухи. В Одеському районі сирени лунали щонайменше шість разів, починаючи з ночі. Повторні тривоги також фіксували в Березівському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та інших районах області.

Новини.LIVE писали, що росіяни змінили тактику атак реактивними дронами на Одесу. Безпілотники можуть наближатися до цілей із вимкненими двигунами, через що їх складніше виявити за звуком. Окупанти також прокладають маршрути через житлову забудову та змінюють висоту польоту. Українські військові вже випробовують нові засоби перехоплення таких цілей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни атакували Чорноморськ, де постраждали шестеро людей. Окупанти частково зруйнували чотириповерхову адміністративну будівлю, пошкодили житлові будинки та газову трубу. Після влучань загорілися два автомобілі. Одного чоловіка рятувальники визволили із заблокованої квартири.

Крім того, Новини.LIVE писали, що через атаку росіян на енергооб'єкт ДТЕК майже 50 тисяч родин на Одещині залишилися без світла. Загарбники пошкодили обладнання в Подільському районі області. Енергетики розпочали ремонтні роботи, проте повторні атаки та повітряні тривоги ускладнюють відновлення електропостачання.