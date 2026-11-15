Пожар после попадания дрона. Фото: ОВА

Россияне вновь нанесли массированные удары по Одесской области, в том числе по Одессе. В различных районах области оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, разрушили здание автомобильного центра и складские помещения. После попаданий вспыхнули пожары, загорелись машины. Информации о пострадавших пока нет, а спасатели продолжают работать на местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской МВА Сергея Лысака.

Реклама

Последствия атаки на Одесскую область

По информации Олега Кипера, россияне нанесли массированный удар по нескольким районам области. Среди разрушенных объектов — автомобильный центр и складские помещения. Часть складов использовалась для хранения зерна. После атаки возникли пожары, загорелись автомобили. На местах работают соответствующие службы.

"Информация о пострадавших пока не поступала", — сообщил Олег Кипер.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Что известно об атаке на Одессу

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак подтвердил атаку на областной центр. Россияне повредили городскую инфраструктуру, а в местах попаданий загорелись автомобили.

Читайте также:

"Пострадала инфраструктура. Горят автомобили", — отметил Сергей Лысак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Масштабы разрушений и другие подробности атаки пока выясняются. Отметим, что в течение сегодняшнего дня в Одессе и различных районах Одесской области неоднократно объявляли воздушную тревогу, во время которой слышались взрывы. В Одесском районе сирены звучали как минимум шесть раз, начиная с ночи. Повторные тревоги также фиксировались в Березовском, Измаильском, Белгород-Днестровском и других районах области.

Новини.LIVE сообщали, что россияне изменили тактику атак реактивными дронами на Одессу. Беспилотники могут приближаться к целям с выключенными двигателями, из-за чего их сложнее обнаружить по звуку. Оккупанты также прокладывают маршруты через жилую застройку и меняют высоту полета. Украинские военные уже испытывают новые средства перехвата таких целей.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Черноморск, где пострадали шесть человек. Оккупанты частично разрушили четырёхэтажное административное здание, повредили жилые дома и газопровод. После попаданий загорелись два автомобиля. Одного мужчину спасатели вытащили из заблокированной квартиры.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что из-за атаки россиян на энергообъект ДТЭК почти 50 тысяч семей в Одесской области остались без света. Захватчики повредили оборудование в Подольском районе области. Энергетики приступили к ремонтным работам, однако повторные атаки и воздушные тревоги затрудняют восстановление электроснабжения.