Зруйнований росіянами енергооб'єкт на Одещині. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

У ніч проти 17 листопада росіяни знову атакували південь Одещини та пошкодили енергетичну інфраструктуру. Через обстріл частина мешканців двох міст залишилася без електропостачання, а критично важливі об'єкти перейшли на генератори. Енергетики вже працюють над відновленням мережі, проте тисячі родин досі без світла.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, Ізмаїльську РДА та ДТЕК Одеські електромережі.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Наслідки атаки на Одещину

За інформацією Олега Кіпера, внаслідок нічної атаки росіяни пошкодили адміністративну будівлю, гуртожиток, склад із будівельними матеріалами та вантажні автомобілі. Під удар також потрапив енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі. Попередньо відомо про одну постраждалу людину. Інформації про її стан наразі немає.

Удар по Ізмаїльщині

Ізмаїльська районна військова адміністрація підтвердила пошкодження внаслідок обстрілу 17 листопада. Через перебої з електропостачанням об'єкти критичної інфраструктури району працюють від резервних генераторів. Мешканців Ізмаїла, чиї будинки зазнали пошкоджень, просять звертатися до міського управління житлово-комунального господарства або безпосередньо до фахівців, які працюють на місцях.

Одещина без світла

За даними ДТЕК Одеські електромережі, після атаки енергетики змогли відновити живлення частині споживачів завдяки переключенню на інші лінії. Однак станом на ранок 17 листопада без електрики залишаються 3,3 тисячі родин. Компанія повідомила, що росіяни майже щоночі атакують її підстанції. Через повторні пошкодження відновлення електропостачання потребує додаткового часу. Енергетики розпочинають ремонтні роботи, щойно дозволяє безпекова ситуація.

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Крім наслідків нічного обстрілу, 17 листопада на Одещині діють стабілізаційні відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго". Час відключень можна дізнатися на сайті ДТЕК. Жителів області закликають ощадливо користуватися електроприладами, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути аварійних відключень.

Допис ДТЕК. Фото: dtek-oem.com.ua

Ціни на електроенергію у грудні

Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за електроенергію у грудні. Уряд продовжив дію чинних тарифів до 30 квітня 2027 року. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год.

Також Новини.LIVE повідомляли про масовану атаку росіян на Одещину в ніч проти 16 листопада. Загарбники пошкодили інфраструктурні об'єкти, приватні будинки та автомобіль. Після влучань виникли пожежі, які загасили рятувальники. Вранці росіяни знову атакували енергетичні об'єкти в Подільському районі, залишивши без світла 52,2 тисячі родин.

Раніше Новини.LIVE розповідали про удари росіян по підприємствах на Одещині 16 листопада. Окупанти атакували об'єкти агрологістики та пакувальної промисловості. На одному з підприємств згоріли обладнання та готова продукція, а власник оцінив можливі збитки в мільйони гривень. Поранення отримали двоє чоловіків віком 40 і 58 років.