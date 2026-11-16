Лічильники світла у багатоквартирному будинку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні в Одесі вартість електроенергії залишиться незмінною. За поданням Міненерго, уряд у жовтні продовжив дію спеціальних обов'язкових умов (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це означає, що тариф на світло для одеситів не підвищуватимуть протягом усього опалювального сезону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Кабінет Міністрів України.

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Вартість електроенергії у грудні

За інформацією Кабміну, у грудні 2026 року для побутових споживачів діятиме тариф 4,32 грн за кВт·год. Вартість електроенергії залежатиме від кількості використаних кіловат-годин.

Пільговий тариф на електроенергію

Для домогосподарств, які відповідають установленим умовам електроопалення, в опалювальний період передбачена ціна 2,64 грн за кВт·год у межах визначеного обсягу споживання. Пільгові умови також можуть застосовуватися до окремих будинків без газифікації або централізованого теплопостачання. Однак право на знижену ціну залежить від відповідності житла вимогам законодавства. Тому сама наявність електричного обігрівача у квартирі ще не означає, що родина автоматично отримує пільговий тариф.

Як заощадити на електроенергії

Ще один спосіб зменшити витрати — двозонний лічильник. Він окремо обліковує споживання вдень і вночі. Із 23:00 до 07:00 електроенергія за нічним коефіцієнтом 0,5 коштує 2,16 грн за кВт·год. В інші години діє повний тариф.

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Загроза блекаутів в Одесі

Новини.LIVE писали, що Одеса може залишитися без світла на термін до двох тижнів. Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп попередив, що росіяни можуть спробувати від'єднати місто від загальної енергосистеми, пошкодивши ключові лінії електропередачі. Одеса особливо вразлива, оскільки не має достатньої власної генерації та залежить від електроенергії з інших регіонів. За оцінкою експерта, якщо окупантам вдасться пошкодити важливі енергетичні сполучення, місто може залишитися без стабільного електропостачання на три-п'ять днів, тиждень або навіть два. Подібна загроза існує також для Києва, Дніпра, Чернігова, Сум і Харкова.

Також Новини.LIVE розповідали, що в одеських школах діти змушені приносити власні лампи на уроки. Під час відключень електроенергії в деяких класах бракує освітлення, тому школярам складно навіть розгледіти написане на дошці. Хоча заклади освіти мають 428 генераторів, потужності частини обладнання вистачає лише для роботи укриттів, коридорів та окремих кабінетів.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що вранці 16 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти на півночі Одещини. У Подільському районі без світла тимчасово залишилися 52,2 тисячі родин. Окупанти пошкодили виробничий майданчик ДТЕК Одеські електромережі, зокрема офісну будівлю. Працівники не постраждали, а енергетики розпочали огляд обладнання для подальших ремонтів.