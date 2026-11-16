Счётчики электроэнергии в многоквартирном доме. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре в Одессе стоимость электроэнергии останется неизменной. По представлению Минэнерго, правительство в октябре продлило действие специальных обязательных условий (СОУ) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это означает, что тариф на электроэнергию для одесситов не будет повышаться в течение всего отопительного сезона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

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Стоимость электроэнергии в декабре

По информации Кабмина, в декабре 2026 года для бытовых потребителей будет действовать тариф 4,32 грн за кВт·ч. Стоимость электроэнергии будет зависеть от количества использованных киловатт-часов.

Льготный тариф на электроэнергию

Для домохозяйств, соответствующих установленным условиям электроотопления, в отопительный период предусмотрена цена 2,64 грн за кВт·ч в пределах определенного объема потребления. Льготные условия также могут применяться к отдельным домам без газификации или централизованного теплоснабжения. Однако право на сниженную цену зависит от соответствия жилья требованиям законодательства. Поэтому само наличие электрического обогревателя в квартире еще не означает, что семья автоматически получает льготный тариф.

Как сэкономить на электроэнергии

Еще один способ сократить расходы — двухзонный счетчик. Он отдельно учитывает потребление днем и ночью. С 23:00 до 07:00 электроэнергия по ночному коэффициенту 0,5 стоит 2,16 грн за кВт·ч. В остальное время суток действует полный тариф.

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Угроза отключений электроэнергии в Одессе

Новини.LIVE писали, что Одесса может остаться без света на срок до двух недель. Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип предупредил, что россияне могут попытаться отключить город от общей энергосистемы, повредив ключевые линии электропередачи. Одесса особенно уязвима, поскольку не имеет достаточной собственной генерации и зависит от электроэнергии из других регионов. По оценке эксперта, если оккупантам удастся повредить важные энергетические магистрали, город может остаться без стабильного электроснабжения на три-пять дней, неделю или даже две. Подобная угроза существует также для Киева, Днепра, Чернигова, Сум и Харькова.

Также Новини.LIVE сообщали, что в одесских школах дети вынуждены приносить на уроки собственные лампы. Во время отключений электроэнергии в некоторых классах не хватает освещения, поэтому школьникам сложно даже разглядеть написанное на доске. Хотя у учебных заведений есть 428 генераторов, мощности части оборудования хватает лишь для работы укрытий, коридоров и отдельных кабинетов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что утром 16 ноября россияне атаковали энергетические объекты на севере Одесской области. В Подольском районе временно без света остались 52,2 тысячи семей. Оккупанты повредили производственную площадку ДТЭК "Одесские электросети", в частности офисное здание. Сотрудники не пострадали, а энергетики приступили к осмотру оборудования для дальнейшего ремонта.