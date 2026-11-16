Дитина робить уроки з ліхтариком. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі школярі змушені приносити власні лампи на уроки, бо під час відключень електроенергії в деяких класах бракує світла. Хоча навчальні заклади забезпечені генераторами, їхньої потужності не завжди вистачає для освітлення класів. Через це школярі продовжують навчатися в напівтемряві, а проблему досі не вирішено.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на засідання позачергової сесії Одеської міської ради.

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Діти навчаються з лампами

За інформацією депутата Одеської міської ради Олега Звягіна, під час відключень світла в деяких школах виникають проблеми з освітленням класів. Діти приносять із дому настільні лампи. Депутат розповів, що з такою ситуацією зіткнулася і його донька.

"Кожен хтось бере з собою лампочки, мінілампочки такі. І сидять діти, пишуть у зошитах, там взагалі не видно нічого, що на дошці", — розповів Олег Звягін.

За словами депутата, школи потрапляють під графіки відключень електроенергії. Тому він запропонував забезпечити навчальні кабінети потужнішими генераторами, щоб діти могли нормально навчатися навіть без централізованого електропостачання.

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Генератори не рятують

Ще у жовтні директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер в інтерв'ю "Українському радіо. Одеса" повідомляла, що навчальні заклади міста мають 419 генераторів. За її словами, усе обладнання перевірили, воно перебуває в робочому стані, а запасів пального вистачить на два тижні. На листопадовій сесії Юлія Філлер назвала вже 428 генераторів. Вона пояснила, що всі школи та дитсадки, які працюють очно, забезпечені резервним живленням. Однак потужності обладнання різні, тому не кожен генератор може забезпечити світлом усі класи.

За словами директорки Департаменту, частина установок призначена насамперед для роботи укриттів і пунктів незламності. Деякі генератори живлять освітлення коридорів та окремих кабінетів. Для повноцінного електропостачання всього закладу потрібне потужніше обладнання. Як приклад Юлія Філлер навела одну зі шкіл міста. Завдяки міжнародній допомозі заклад отримав потужний генератор, який забезпечує електроенергією всю будівлю та укриття.

"І ось таких у нас більше ніж 20 генераторів. Ми постійно проводимо цю роботу. На сьогоднішній час сказати стовідсотково, коли ми це закінчимо, я не знаю", — повідомила Юлія Філлер.

У міськраді також розглядають можливість встановлення сонячних панелей та накопичувачів електроенергії за підтримки ЮНІСЕФ.

Що з опаленням шкіл

На сесії Олег Звягін також повідомив, що через холод деякі школи перейшли на дистанційне навчання. За його словами, температура в окремих класах становила +14...+15 °C, а подекуди опускалася до 10 °C. Представники міської влади повідомили, що вже запустили 100 зі 144 малих котелень і висловили сподівання, що до сьогодні, понеділка, 16 листопада, всі школи підключать до опалення.

Новини.LIVE писали, що Одеса опинилася серед міст, яким цієї зими загрожують масштабні відключення світла через обстріли росіян. Про це попередив народний депутат Олексій Кучеренко. За його словами, місто залишається вразливим через стан електромереж.

Також Новини.LIVE розповідали, як Одеса готується до можливих блекаутів та проблем з опаленням узимку. Перший заступник міського голови Олександр Філатов повідомив, що місто опрацювало різні сценарії тривалих відключень електроенергії. Під час підготовки врахували досвід минулої зими, коли близько 90 тисяч жителів Київського району кілька тижнів залишалися без опалення. Водночас посадовець визнав, що передбачити кількість і напрямки майбутніх ударів росіян неможливо.