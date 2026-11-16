Ребенок делает уроки при свете фонарика. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе школьники вынуждены приносить на уроки собственные лампы, поскольку во время отключений электроэнергии в некоторых классах не хватает света. Хотя учебные заведения оснащены генераторами, их мощности не всегда хватает для освещения классов. Из-за этого школьники продолжают учиться в полумраке, а проблема до сих пор не решена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Дети учатся при свете ламп

По информации депутата Одесского городского совета Олега Звягина, во время отключений света в некоторых школах возникают проблемы с освещением классов. Дети приносят из дома настольные лампы. Депутат рассказал, что с такой ситуацией столкнулась и его дочь.

"Каждый кто-то берет с собой лампочки, такие мини-лампочки. И сидят дети, пишут в тетрадях, там вообще ничего не видно, что на доске", — рассказал Олег Звягин.

По словам депутата, школы попадают под графики отключений электроэнергии. Поэтому он предложил оснастить учебные кабинеты более мощными генераторами, чтобы дети могли нормально учиться даже без централизованного электроснабжения.

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Генераторы не спасают

Еще в октябре директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер в интервью "Украинскому радио. Одесса" сообщила, что учебные заведения города располагают 419 генераторами. По ее словам, все оборудование проверено, оно находится в рабочем состоянии, а запасов топлива хватит на две недели. На ноябрьской сессии Юлия Филлер назвала уже 428 генераторов. Она пояснила, что все школы и детские сады, работающие в очном формате, обеспечены резервным питанием. Однако мощности оборудования разные, поэтому не каждый генератор может обеспечить освещением все классы.

По словам директора Департамента, часть установок предназначена в первую очередь для работы укрытий и пунктов непоколебимости. Некоторые генераторы питают освещение коридоров и отдельных кабинетов. Для полноценного электроснабжения всего учреждения требуется более мощное оборудование. В качестве примера Юлия Филлер привела одну из школ города. Благодаря международной помощи учреждение получило мощный генератор, который обеспечивает электроэнергией все здание и укрытие.

"И вот таких у нас более 20 генераторов. Мы постоянно ведем эту работу. На сегодняшний день сказать на сто процентов, когда мы это закончим, я не могу", — сообщила Юлия Филлер.

В горсовете также рассматривают возможность установки солнечных панелей и накопителей электроэнергии при поддержке ЮНИСЕФ.

Что с отоплением школ

На сессии Олег Звягин также сообщил, что из-за холода некоторые школы перешли на дистанционное обучение. По его словам, температура в отдельных классах составляла +14...+15 °C, а местами опускалась до 10 °C. Представители городских властей сообщили, что уже запустили 100 из 144 малых котельных и выразили надежду, что к сегодняшнему дню, понедельнику, 16 ноября, все школы подключат к отоплению.

Новини.LIVE писали, что Одесса оказалась среди городов, которым этой зимой грозят масштабные отключения света из-за обстрелов со стороны россиян. Об этом предупредил народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, город остается уязвимым из-за состояния электросетей.

Также Новини.LIVE рассказывали, как Одесса готовится к возможным блэкаутам и проблемам с отоплением зимой. Первый заместитель городского головы Александр Филатов сообщил, что город проработал различные сценарии длительных отключений электроэнергии. При подготовке был учтён опыт прошлой зимы, когда около 90 тысяч жителей Киевского района несколько недель оставались без отопления. В то же время чиновник признал, что предсказать количество и направления будущих ударов россиян невозможно.