Зимова комуналка в Одесі: містяни назвали очікувані суми

Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Батареї в Одесі ще холодні, а майбутні рахунки за тепло вже змушують хапатися за калькулятор. Опалювальний сезон тільки наближається, проте комунальні послуги й без того забирають чималу частину сімейного бюджету, а з морозами витрати можуть зрости на тисячі гривень. І навіть якщо тарифи залишаться незмінними, зимові платіжки навряд чи потішать одеситів.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, скільки вони витрачали на комунальні послуги торік та яких рахунків очікують цієї зими.

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Комуналка та доходи

З наближенням опалювального сезону одесити вже прикидають, скільки доведеться віддавати за комуналку взимку. І якщо для працюючих людей це просто додаткове навантаження на бюджет, то для пенсіонерів — справжня проблема. Адже тарифи однакові для всіх, а от доходи дуже різні.

"Багато вийде. Я не знаю, скільки за опалення, а так по квартирі і по електриці, у мене зараз виходить 300 кВт. Тож, вважайте, це 1200 кВт. Десь 1800 кВт тільки зараз, без опалення. Коли буде опалення, то я не знаю, що буде. Минулого року по 28 було опалення і якщо на 22 квадрати — то десь півтори тисячі на опалення. І 215 електроенергія — навіть більше виходить: дві з половиною десь. 3,5 тисячі пенсії — 2,5 виходило туди. Тому працюємо. Нема куди діватися", — каже Олена.

Олена про пенсію і комуналку. Фото: Новини.LIVE

Тим, хто винаймає квартиру, взимку доводиться платити ще більше. До оренди додаються рахунки за опалення, і загальна сума може неприємно здивувати.

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"Минулого менше витрачали — до 10 тисяч з орендою. Прийшлося, скажімо так, економити вже на всьому, на превеликий жаль. Опалення ми ще не платили, не знаю, бо щойно переїхали на нову квартиру. Ну десь приблизно 5-6 тисяч лише на комуналку, десь так. На превеликий жаль. Хотілося б менше, звичайно", — говорить Ірина.

Ірина про орендовану квартиру. Фото: Новини.LIVE

Опалення приватних будинків

У власників приватних будинків ситуація дещо інша. Вони самі вирішують, коли вмикати опалення та яку температуру підтримувати вдома. Але й за витратами доводиться стежити самому. Особливо прикро платити за газ, який фактично йде на обігрів вулиці через щілини у вікнах чи погано утеплений дах. Тому господарі, які заздалегідь подбали про утеплення, можуть помітно заощадити взимку.

"У нас приватна власність, тобто будинок. Я, наприклад, витрачаю до 3 тисяч гривень. Це якщо морози. Якщо немає морозів, то тисяча-полтори. Це залежить від того, яке утеплення будинку. Якщо ви гарно утеплили вікна, горище, стелю, то у вас уходить набагато менше, наприклад, того ж газу, світла. Так що не скажу, що забагато. Минулого року за три місяці у мене вийшло до п'яти тисяч гривень. Це все: і вода, і світло, і газ. До речі, якщо будинок утеплений, то газом дуже гарно", — розповідає Тетяна.

Тетяна про опалення приватних будинків. Фото: Новини.LIVE

Дрова та вугілля, які раніше допомагали економити на опаленні, цього року помітно подорожчали. Через це навіть власники твердопаливних котлів замислюються, чи не вигідніше повернутися до газового опалення.

"В мене в морози десь 6 — до 8 тисяч буде. Минулого року котел поставив твердотопливний і в мене зовсім мало пішло, я не знаю, десь тисячі три може. В цьому році дрова подорожчали і вуглі подорожчали, так що ти вже не накупишся — дорого. Краще газом отоплювати", — ділиться Ігор.

Ігор про подорожчання. Фото: Новини.LIVE

Погода та вартість комуналки

Після торішніх платіжок одесити вже приблизно уявляють, скільки коштуватиме опалення цієї зими. Усе залежить від температури за вікном: що сильніші морози, то більше газу чи електроенергії потрібно для обігріву оселі. Тому власникам індивідуального опалення складно заздалегідь розрахувати витрати на весь сезон. Особливо якщо зима затягнеться і добре поморозить.

"В залежності, яка буде зима: чи буде тепло, чи буде холодно, — то з минулого року це десь 5-6 тисяч гривень на місяць. Можливо більше буде цьогоріч відсотків, мабуть, на 20 — це так, лайтовий варіант. Дуже подорожчала вода і каналізація — це по-перше вже відчутно. Маючи своє опалення, то як буде: яка буде температура на вулиці. Якщо буде тепло, буде менше. Якщо буде така, як минула зима, то можливо ще й більше. Тобто десь буде тисяч 7-8, мабуть", — зазначає Владислав.

Владислав про залежність від погоди. Фото: Новини.LIVE

Зростання витрат одесити відчувають ще до початку опалювального сезону. Навіть за приблизно однакового споживання рахунки можуть бути більшими, ніж торік, через підвищення вартості водопостачання, водовідведення та утримання будинків.

"В залежності від того, скільки нарахують. Я думаю, що десь близько 3-3,5 тисяч вийде. Було десь на 500-700 менше. Вони підняли УБПТ, та в принципі все. А і воду підняли. Відчувається подорожчання", — пояснює Катерина.

Катерина про підвищення вартості тарифів. Фото: Новини.LIVE

Поки всі ці суми — лише приблизні підрахунки. Скільки насправді коштуватиме ця зима, одесити побачать у перших платіжках за опалення. До того ж наразі невідомо, чи підвищуватимуть тарифи на інші комунальні послуги протягом зими, тож остаточні витрати містян можуть виявитися ще більшими за прогнозовані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на чому одесити почали економити через зростання цін. Містяни рідше купують дорогі продукти, ходять у кафе та відкладають витрати на одяг, ремонт і частину інших потреб.

Також Новини.LIVE розповідали, що одесити думають про демонтаж пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі. Частина містян підтримує знесення, тоді як інші пропонують перенести монумент або зберегти його як частину історії міста.