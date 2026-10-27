Доля пам’ятника Пушкіну в Одесі: що думають містяни

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пам’ятник Пушкіну на Приморському бульварі знову опинився в центрі уваги. Цього разу погруддя очолило оновлений загальноукраїнський список зі 100 об’єктів, які громадські активісти пропонують демонтувати. Загалом до переліку потрапили сім одеських пам’ятників, що дало новий поштовх суперечкам навколо російської спадщини в місті. Але думки щодо майбутнього одного з найвідоміших монументів Одеси залишаються різними.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що робити із пам'ятником Пушкіна в Одесі.

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Знесення пам’ятника

Ще у 2023 році пам’ятник Пушкіну виключили з реєстру пам’яток національного значення, а у 2024-му ухвалили рішення про його демонтаж. Однак монумент досі залишається на Приморському бульварі. У міськраді затримку пояснюють необхідністю погоджень через статус історичного центру Одеси в ЮНЕСКО. Однак на тлі війни частина одеситів виступає за повне очищення від російських імперських символів і не бачить причин залишати монумент на його нинішньому місці.



"Думаю, що так, треба зносити. Тому що Пушкіна взяли на прапор і вперед. Тому, відповідно, Пушкіна треба зносити. Якби росіяни так цим пам'ятником не кичились і постійно нам не вказували — можливо залишили б. А так завжди все, що російське, треба зносити", — каже Оксана.

Оксана про знесення пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Водночас містяни вважають, що після демонтажу пам’ятника його місце не має залишатися порожнім. Замість російського монумента там міг би з’явитися новий об’єкт, який краще відповідатиме сучасному вигляду та українській ідентичності міста.

"А що замість нього? Треба щось на його місце поставити. Напевно, зносити треба і ставити інше щось", — говорить Олександр.

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Олександр про те, що буде на місці погруддя. Фото: Новини.LIVE

Перенесення пам’ятника

Замість повного знесення пам’ятника Пушкіну деякі одесити пропонують його перенесення. Так монумент можна зберегти, а на його місці встановити бюст українському діячеві культури.

"Ну, не те, щоб зносити, можна його перенести кудись і поставити пам'ятник якомусь українському письменнику", — зазначає Катерина.

Катерина про перенесення монумента. Фото: Новини.LIVE

Ще 30 жовтня 2025 року пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили дерев’яними плитами, щоб прибрати монумент із публічного огляду та захистити від пошкоджень. Однак одесити добре пам’ятають, як раніше виглядала ця частина Приморського бульвару, і для декого звичний вигляд Біржової площі залишається важливим, попри суперечливе ставлення до самого монумента.

"Він дуже гарно виглядає, але із політичної точки зору вроді якби не потрібен — важко сказати. Я не можу однозначно сказати. Пам'ятники все одно будуть кудись переносити: такого не може бути, щоб просто кудись викинули. Десь є якесь місце — знайдуть. А так він дуже добре вписується в картинку. Тут політична доцільність має дуже велике значення. Можливо дизайнери архітектори думатимуть, що б на його місце поставити, після того як його перенесуть", — коментує Олександр.

Олександр про вигляд на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE

Збереження історії

Пам’ятник Пушкіну має власну одеську історію. Його відкрили на Приморському бульварі ще у 1889 році, а кошти на встановлення зібрали самі містяни. Відтоді монумент пережив не одну історичну епоху, тож нинішні суперечки стосуються не лише постаті російського письменника, а й долі пам’ятки, якій уже понад 130 років.

"Я вважаю, що не потрібно зносити те, що було побудовано. Ми не викреслимо цю історію. Потрібно поважати українську культуру, потрібно поважати людей, які її будували. Наприклад, багато французів будували Одесу, то що зносити тепер французькі пам'ятники, пам'ятки архітектури? Тому я вважаю, що потрібно цінувати і пам'ятати історію, але пам'ятати, що ми все ж таки Україна. Ми не Російська імперія — ми Україна. Можна його перенести до музею Пушкіну — там, де йому буде місце", — підкреслює Альона.

Альона про збереження історії. Фото: Новини.LIVE

Поки пам’ятник Пушкіну залишається за дерев’яними плитами, суперечки навколо нього не вщухають. І хоча рішення про демонтаж ухвалили ще два роки тому, конкретних термінів його виконання досі немає. Погруддя залишається серед об’єктів, які активісти наполягають прибрати. Тож Одесі ще належить не лише завершити цю історію, а й визначитися з подальшим використанням звільненого місця.

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